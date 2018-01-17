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淘寶開「年薪180萬」徵60歲長者 網友：年輕人輸慘

淘寶開「年薪180萬」徵60歲長者 網友：年輕人輸慘(示意圖/新華社)

友善列印
/綜合報導

阿里巴巴旗下的「淘寶」是不少年輕人購物、撿便宜的地方。而近日他們也將目光看準長輩市場，昨(16)日在官網PO出徵才資訊，對象則是60歲以上的長者，而年薪更是高達新台幣180萬左右，讓不少年輕人表示「感覺現在自己年紀輕輕就成弱勢群體了」。

淘寶先前主要市場為年輕族群，如今他們也想擴展「長輩市場」，為了能了解這陌生領域，於是開出2個60歲以上「資深用研專員」職缺，且祭出年薪人民幣35萬至40萬(約新台幣137至183萬元)。工作內容主要是深度體驗「親情版」手淘產品，並發現其中問題；定期辦座談，並與身邊中老年人揪團體驗、反饋；從中了解中老年人的需求與情況。

淘寶祭出年薪人民幣35萬至40萬(約新台幣137至183萬元)招募長者(圖翻攝自/淘寶官網) 淘寶祭出年薪人民幣35萬至40萬(約新台幣137至183萬元)招募長者(圖翻攝自/淘寶官網)

而「資深用研專員」的錄取要求，不限學歷及工作背景，但要與子女相處融洽；有穩定的中老年人交友群，且廣場舞KOL(領舞者)或社區居民委員優先，其他優先錄取條件包括「愛好閱讀心理學、社會學等書籍內容者；熱衷於公益事業、社區事業者；有良好溝通能力、善於換位思考、能夠準確把握用戶感受，並快速定位問題者」。

不少年輕族群的網友得知後，紛紛表示「感覺現在自己年紀輕輕就真的成弱勢群體了」、「完了完了，連老年人也比不上了」、「我要是60歲可能就去了」、「我們年輕人不中用了」、「年輕人找工作都夠難了，結果還輸給老年人」，不過也有網友提到「六十歲以上長者，會上網的恐怕很少」。

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