工作受傷截肢！只賠5千還想資遣她 慣老闆：小傷

2018年01月17日 15:06 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

這回慣老闆行徑太惡劣了！一名女網友PO文表示，自己去年在工作過程中受了傷，還導致手指頭遭截肢，但團體保險竟然只賠償5千多塊，誇張的是受傷期間她拿出診斷證明要請假，遭到拒絕甚至強迫她回去上班，如今公司又想要資遣她，讓她氣得PO文請網友們評評理。

該名女網友在臉書《爆料公社》中PO文表示，去年她在工作過程中受了傷，左手的手指頭不幸被截肢，但公司的團體保險僅願賠她5千多塊，讓她覺得十分不合理。不僅如此，受傷傷期間她依規定程序拿出醫院開立診斷證明書要請假，沒想到「老闆娘卻說醫生說的不算數，強迫我一定要回去上班。」

原PO透露，老闆誇張行徑不只如此，假日上班老闆竟要求不要打卡，直接領現金，她不禁想問「這樣合法嗎？」另外，對於剛復工的原PO更是百般刁難，甚至言語侮辱「手指頭斷掉是小傷休息一個月還不上班」，甚至罵原PO「懶惰」、「不要臉」等字眼。最近碰上機械故障了，卻莫名要資遣她，「為什麼一付沒他們的事，在他眼裡，幫老闆賺錢是應該，自己工作受傷是活該。」

文章引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「這太誇張了，工傷手指截肢只賠5400，這老闆還有沒有人性啊？快去勞保局申訴，還有找勞工團體或立委看能不能提供法律援助」、「妳一定要告，手指斷了一截，叫不嚴重，把人命當什麼」、「如真執意資遣妳，請叫他開『非自願離職書』給妳，可領補助，是開非自願離職喔！然後要給資遣費」、「千萬不要離職，妳不是自願離職單」。