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女硬闖斑馬線遭「公車貼背」開過 網酸：在台灣很多！

女硬闖斑馬線遭「公車貼背」開過 網酸：在台灣很多！(圖/爆料公社)

友善列印

一名網友16日在臉書PO出一段影片，只見一名女子站在車水馬龍的路中央，看似完全不怕被車撞到一樣，執意往馬路另一頭走，畫面險象環生，讓網友看了直批：「是在練神功護體嗎？」

網友將影片PO上臉書「爆料公社」並表示：「就是有這種人，把馬路當自己家走，如果發生事故，浪費警力及醫療資源！」影片中，一名穿著黑色洋裝、黑色長靴的女子，隻身站在台北市南京東路與吉林路口的斑馬線上，而一輛接著一輛的公車、轎車和機車從女子身旁呼嘯而過，但女子看似完全不驚慌，還冷靜地左顧右盼，然後最後順利闖了過去，但卻讓一旁拍下影片的網友相當傻眼。

女硬闖斑馬線遭「公車貼背」開過 網酸：在台灣很多！ 女子看似完全不怕被車撞到一樣，執意往馬路另一頭走，畫面險象環生。(圖/爆料公社)

影片曝光後，網友紛紛留言「交通號誌參考用的」、「說好的三寶收三寶呀！怎麼沒有飛一台車出來」、「整條斑馬線都是她的伸展台？」、「真的想晚7天喔。超危險」。

也有網友出面緩頰，「或許是路口太大，她來不及走完吧」、「至少她有在看來車」、「不管路口是紅燈還是綠燈，走在斑馬線上就是有絕對路權」、「台灣的法律是這樣的，行人違規罰違規，但開車沒有禮讓也是違規，不會因為是行人違規你就沒事，既然不管紅不紅燈都要禮讓，不如直接讓她就好了。」

文章來源：完整影片點這

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