七星山冒白煙後…震很大！盤點這些震央在台北的地震

2018年01月17日 15:37 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

日前有民眾發現七星山東南麓、也就是小油坑相對位置，連日噴出大量白色氣體迷漫山間，疑似是火山活動，儘管經濟部地調所澄清只是短期噴氣現象，排除火山或斷層活動，但今（17日）13:59台北市北投區發生一起規模5.7的有感地震，如此巧合仍讓不少民眾心驚驚！以下盤點15年來，震央位於台北的有感地震：

2018年1月17日，下午13時59分，台北市北投區發生規模5.7有感地震。震央位在台北市政府北偏西方12.3公里處，地震深度140公里，規模5.7，新北市最大震度3級、台北市信義區最大震度3級、宜蘭縣宜蘭市最大震度3級。台電表示，目前核一、核二、核三電廠皆無異常。

七星山煙霧繚繞整個山頭。（圖／於慶璇 2018年1月17日拍攝於七星山）

2016年8月12日，晚上19時42分，雙北發生規模3.4的小區域地震，震央位於台北市內湖區，地震深度為13.2公里，最大震度新北市五股2級、萬里和其他新北地區震度則是1級；台北市地區最大震度則是1級，發生在信義區和陽明山。

2014年2月12日，凌晨0時31分，台北市士林區發生芮氏規模4.0地震，震央在台北市政府北方11.8公里，地震深度6.3公里，陽明山最大震度4級，新北市五股、桃園縣桃園市3級，台北市、基隆市2級。此次地震是台北士林大屯火山區域26年以來發生的最大地震。

當時的中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，該起地震的震央位於士林區的大屯火山區，是岩漿冷卻過程中會出現「應力調整」，這是指在岩漿冷卻過程中，因熱脹冷縮原理，岩漿體積縮小產生空隙，上方岩石往下掉，造成塌陷，才發生地震。至於要如何判斷大屯火山是否為火山活動，專家學者認為，一般要到每天約200個小地震，且由深層變淺層，才達火山活動活躍的第一級標準。

地震測報中心以這次地震的震央為中心，半徑5公里為範圍搜尋，自1980年來，範圍內共有19個規模3以上地震，平均1至2年即有一起規模3以上的地震，最大的一起是在1988年，地震規模達5.3，當時陽明山花鐘發生倒塌。

2004年10月23日，晚間22時04分，台北市發生規模4.1的有感地震，震央位在信義計劃區的四獸山，距離台北101不遠，這個地震的震央在台北市，相當罕見，不過氣象局地震預報中心表示，這起地震是破碎帶板塊擠壓下，能量的正常釋放。