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4年前整型動下巴！差異太大無法辨識 正妹遭拒登機

4年前整型動下巴！差異太大無法辨識 正妹遭拒登機(圖翻攝自/四川商報)

友善列印
/綜合報導

不少女性為了美，會選擇動整型手術，但事後的證件也要記得做更新。大陸四川一名女子欲搭飛機至上海，但在過海關時卻被攔阻，由於她4年前曾動整型手術，導致人臉辨識系統無法辨認，而她的身分證照片也與本人有落差，最終仍無法成功登機，讓價值1190人民幣（約新台幣5467元）的機票因此作廢。

根據《四川商報》報導，28歲的張小姐表示，當天原本要搭上HO1098次班機飛往上海，沒想到在安檢時卻被攔下，由於她的曾經動過下巴微整手術且化妝的關係，導致人臉辨識系統無法辨認，因此被安檢員拒絕登機，之後只好透過身分證進行人工辨識。

4年前整型動下巴！差異太大無法辨識 正妹遭拒登機(圖翻攝自/四川商報) 4年前整型動下巴！差異太大無法辨識 正妹遭拒登機(圖翻攝自/四川商報)

張小姐憶訴，當時安檢人員得知她有動下巴，便大聲嚷嚷「這有整型的，過來看下」，現場民眾不少，讓她覺得完全沒給她隱私，而海關人員最終仍拒絕讓她通過，並要求必須至警局開身份證明，讓張女氣得表示「我在全國各地搭飛機，出國過海關，從來沒遇過這樣的情形」，之後提議改簽機票，但對方仍說「拿這個身分證就是不能上飛機」。

張女在機場與警局來回奔波，而派出所則表示有身分證，就能用身分證登機，但安檢人員始終認為拒絕，儘管她打電話投訴及報警，但得到的回應竟是「機場必須按規定辦事」，最終張女沒能成功搭上飛機，白白損失價值1190人民幣（約新台幣5467元）的機票，只能搭火車去上海。而張女坦承，由於化妝與整型的關係，才會導致與身分證上照片有落差，而機場人員與警方表示，若與身分證上容貌差異太大，會讓他們無法辦事，因此建議更新身分證照片。

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