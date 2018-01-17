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夜市驚現天價炭烤！「4串240元」網友傻眼了

夜市驚現天價炭烤！「4串240元」網友傻眼了。(圖片／翻攝自PTT)

友善列印
／綜合整理

先前的墾丁的千元滷味引發網友熱烈討論，現在竟然出現燒烤版？就有網友PO文分享，自己帶著大陸來的客戶到台北某處逛夜市，兩人準備要離開時，大陸客戶表示要請他吃路邊炭烤，原PO也心領了隨手夾了4串，沒想到結帳後的價格，讓他當場傻眼。

原PO表示，陪大陸來的客戶到台北市一處夜市逛逛，逛得差不多準備要離開夜市時，想說再買一些東西回家當作消夜，這時大陸客戶隨手指向路邊一攤炭烤攤要請他吃，原PO心想一串應該也不過才1、20，因此沒有仔細看標價就夾了。

原PO隨手夾了4串，有香菇、豆干、甜不辣和肉串，沒想到結帳時竟然要收「240元」！而且原來香菇和肉串看起來都滿大塊的，烤完卻整個縮水許多。原PO說「有點被這價錢嚇到，想說中國客戶會不會不爽，說了一句這有點貴啊...」，而對方則回說「這不算貴，不貴不貴。」原PO也不禁疑惑，台北市觀光區夜市炭烤「這樣賣240算不貴嗎？」

該文一出，引發網友熱議，「有點扯！看過最貴的這樣了不起160元」、「天啊…這是哪國的夜市啊」、「去吃墾丁930元的滷味啊」、「哪裡不貴啊？超貴好不好」，還有網友搞笑分析，「「香菇一朵25X3、豆干一片15X3、黑輪一片20X2、牛肉串一塊肉算你20X4，剛好240，謝謝光臨喔」，也有不少網友好奇問道是哪裡的夜市？原PO則回應表示，「也不知道算不算夜市，人很多就是了，逛的時候不少觀光客，台北市酒店附近的地方買的」。

夜市驚現天價炭烤！「4串240元」網友傻眼了 夜市驚現天價炭烤！「4串240元」網友傻眼了。(圖片／翻攝自PTT)

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