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竹笙不是竹子內膜？她錄成長影片 網驚：長知識

竹笙不是竹子內膜？她錄成長影片 網驚：長知識(圖翻攝自臉書/爆笑公社)

友善列印
/綜合報導

許多人都吃過用「竹笙」做的料理，它的口感吃起來爽脆，是不少人熱愛的食材，但你知道竹笙是什麼嗎？許多人都誤以為是「竹子的內膜」，但事實並非如此。最近有一名網友PO出竹笙的成長縮時影片，讓不少網友大開眼界，忍不住驚呼「長知識了」。

一名女網友在《爆笑公社》PO文表示「竹笙，好可愛吧！以前以為竹笙是竹子的內膜。錯！原來是一種真菌，有個詩意的名字，叫『雪裙仙子』」，更附上竹笙成長縮時影片，影片中菌絲體從土壤裡冒出，隨著時間不斷向上增長，之後圓錐頂部再散下網狀菌體，宛如竹笙的裙襬。

而不少網友頭一次看，不禁驚呼的表示「哇！原來那叫竹笙啊！在爸爸的竹筍園看過，以為是毒菇，一腳踩扁它」、「我也以為竹笙是竹子的內膜~長知識了」、「長得很像杏鮑菇，第一次知道這叫竹笙」、「長知識了啊！我也以為是竹子的兄弟」、「長知識了！之前以為竹笙是豆類做出來的加工品」。

竹笙是許多人愛的食材，但鮮少有人知道它是「食用真菌」(示意圖/達志影像) 竹笙是許多人愛的食材，但鮮少有人知道它是「食用真菌」(示意圖/達志影像)

也有網友透露，未經處理的竹笙味道很濃「生竹笙的味道超濃烈」、「竹笙生鮮未加工的味道不好聞」。其實「竹蓀」又名「竹笙」，屬於一種食用真菌，由於菌體相當優美，因此又有「真菌之花」、「菌中皇后」等的美稱，且營養豐富、藥效顯著，還有延長羹湯食物保存時間的特性，自古就被列為「草八珍」之一。

竹笙不是竹子內膜？她錄成長影片 網驚：長知識(影片來源/youtube/爆料公社3.0)
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