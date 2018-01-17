靠這「9種區分法」一張圖秒懂台灣地方差異！

2018年01月17日 17:58 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

日前才有日本網友以幽默詼諧的手法，繪圖分享「12種區分日本地區的方法」，在網路上引發關注；臉書專頁Taiwanball（台灣球）也不惶多讓，昨（16日）深夜亦上傳圖片分享「9種劃分台灣的方法」，內容囊括南北飲食習慣的差異、天氣、語言，和生活型態的不同等等，圖片曝光後立即被網友讚爆！

根據圖片顯示，上方有9組台灣地圖，分別以不同的色塊進行主題區分，像是北部民眾口味偏鹹、南部偏甜；中部以北吃的是魯肉飯、中部以南則是吃肉燥飯，唯獨嘉義地區是吃雞肉飯；至於圖片右下方的台灣則顯示，北部地區民眾汲汲營營工作是為了賺錢，其餘地區則是過著真正的生活；此外，若是將台灣以左右兩邊劃開，東半部常受到颱風影響、西半部則受空汙PM2.5所苦。

不少網友看了後笑說，「看到雞肉飯 我笑了」、「太有趣了」、「以下開放戰南北」、「天龍國以外都是南部」、「應該要多一個選項，分別是藍、綠、柯P」，也有網友恍然大悟地說「對齁台南滷肉飯是塊狀的，難怪我上次吃台南廚師做的想說這是滷肉飯！？」；另外，還有網友指出部分圖片的內容有誤「颱風那張完全錯誤」、「work for money 比例不少吧」