苦行僧為逝父拉棺材車 「跪行千里」盡孝道

2018年01月17日 21:08 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

古人說「百善孝為先」，要珍惜能夠孝順父母的當下。先前一名網友在街上目擊，一位僧侶以下跪的方式行走，而後面更拉著一個寫著「孝」字的箱子，據說他已經跪行700公里，而且屏東地區的民眾已見他多年，此舉也引發網友討論。

李姓網友在《爆廢公社》PO出一段影片，畫面中一名身穿道服的師父，以跪姿行走，而身後還拉著一個裝有佛祖佛像的「孝」字箱，據了解該名師父已跪行700公里，而他發願要行走1000公里，有一說法是該名師父的父親過世，因此他希望能用這種苦行的方式盡孝道，也有一說是為了告誡世人盡孝道。

而曾目睹此師父的屏東網友就表示，幾年前就曾看過他跪行，當時車上載著一尊佛像，而且佛歌放的很大聲，一開始以為此人在做秀，但先後又在其他地方遇見，讓他忍不住想「他是否在父母生前做過很多讓父母傷心的壞事，才會餘生用這種方式償還，為父母積陰德」，也有網友透露「常看到這台車停在賀聲國中旁，而且在10年前就看他在跪走了」。

而該段影片也引發網友看法兩極，有人認為這種方式也算盡孝道的方式「舉辦葬禮是為了讓自己釋懷的，如果這樣可以讓他心理好過一點，那也是他的方法」、「這樣做或許是他心靈上的寄託吧！」、「不管他為了什麼這樣做，至少他是在提醒大家珍惜眼前的家人。何必管他是真還是假，一點都不重要」、「至少他心裡有著悔悟的心去做這個事情，我不知道他的故事，但他比那些沒有孝順心的人好一點，也提醒了我自己孝順的重要，有時間多陪陪父母吧」。

不過，也有人認為及時行孝比較有意義「父母不在了，這樣做意義何在？」、「百善孝為先，好好把握當下珍惜陪伴身邊的人吧」、「這樣沒意義，做給別人看的，用餘生的命去為社會做一些有意義的事才是真的」、「百善孝為先！孝順要及時，家裡的菩薩才是修行的最高境界！父母在世就要孝順，我也不懂他這樣做有什麼意義...」、「生前的孝順，勝過死後所做的一切」。