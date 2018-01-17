同事惡整過頭留陰影 女患病看見「氣球」就暈倒

2018年01月17日 22:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

出於好玩的惡作劇，有可能造成一個人一輩子的陰影。大陸深圳一名女子，因先前遭同事戳爆氣球嚇唬，當場嚇到摔下舞台，沒想之後便罹患「氣球恐懼症」，日後只要看見氣球就會抽搐、暈倒，而心理醫生目前尚不清楚明確原因，而該如何治療也變得相當棘手。

95年後的小倩(化名)表示，之前參加公司聚會時，一名同事與她開玩笑，於是拿了一顆氣球並在她身後戳爆，突如其來的聲響，將小倩嚇得從台上摔下來，當她嘗試要爬起來時，突然感覺呼吸急促、四肢使不上力，並出現麻痺、抽搐的狀況，之後只要看見氣球，她都會感到非常恐懼，近幾年來發作過5次。

小倩看見室內裝飾多顆氣球後當場嚇暈(示意圖/達志影像)

直到上個月底，小倩公司的餐廳開業，並在室內裝飾多顆氣球，不料小倩見狀後當場嚇暈，現場同事趕緊將她送醫急救。對此，公司也鼓勵她勇於面對病情，也伸出援手協助她，希望她說出自己的故事，找到類似病狀的患者一起面對。

而心理醫生表示，小倩可能是患上「氣球恐懼症」，但由於類似病例相當罕見，因此無從得知有效的治療方法，但置之不理恐怕會影響生活，甚至是工作、社交，目前醫生分藥物及心理兩種方式治療，先讓患者了解病況並紓緩恐懼，將極力找出患「氣球恐懼症」的主要原因。