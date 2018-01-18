悠遊卡錢不夠遭巴頭！女乘客誇大「遭爆打」 影片曝光被譙翻

2018年01月18日 08:28 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

日前一名女乘客坐公車時，因悠遊卡餘額不足，竟遭司機嘲諷還巴了頭一下，讓女乘客氣得客訴，事後又因為沒得到回應，將此事PO網爆料，引起網友熱烈討論。但沒想到影片曝光後「風向大逆轉」，女乘客也因先前說自己遭司機「爆打」，備受網友砲轟，直批「講得太誇張！」

根據女乘客15日的PO文指出，2日晚間6時許，她搭乘統聯客運75路公車，前往台中歌劇院。上車後，她因悠遊卡餘額顯示負值，司機卻對她說：「卡片沒有錢，還上車？」然後朝她的頭頂打了一下。

事後女乘客打電話至統聯客訴，也收到值班主管的致歉電話，女乘客則要求該名駕駛寫一份正式的悔過檢討書給她，但過了兩個禮拜卻無聲無息，讓她憤怒不已，將事件經過PO網，並酸：「在此提醒廣大鄉民：餘額不足請勿搭乘統聯台中市區公車，以免您的頭被爆打。」事件在網路傳開後，也引起許多網友撻伐，紛紛為女乘客抱不平。

如今統聯客運也將當時的監視器畫面公開並表示，遭指控對乘客「巴頭」的楊姓司機已在公司任職1年多，平時表現良好，多次受公司表揚，一直是把乘客當朋友一樣對待。

而曝光的影片中可見，楊姓司機只是輕碰女乘客的頭，並非她所說的「爆打」。統聯客運的林姓主任表示，雖然司機當時是以開玩笑的方式，輕輕碰觸乘客頭部，並非毆打，但公司本就禁止司機有肢體碰觸行為，所以會做出大過以上懲處，並會持續與乘客溝通，由司機當面致歉。

女乘客昨（17）日現身道歉。(圖/翻攝自PTT)

昨（17）日女乘客也在批踢踢上再次現身，並寫道：「我的確該為原文用字的誇大道歉，但『主觀』感受的確在當下是被極為嚴重侮辱，反覆看影片後，我的記憶的確被放大。」並解釋可能是因為給予統聯兩周的處理時間，卻遲遲等不到回應，所以氣急敗壞地PO文爆料。

「當然，心中也曾猶豫過，有必要緊咬不放嗎？」女乘客說，自己曾google了不少新聞，駕駛過勞的新聞也很多，所以知道司機都很辛苦，「但一碼歸一碼，統聯也向我保證除非駕駛再犯，他不會遭革職，他若因為此事件被革職，我會第一個站出來挺他。」

不過貼文一出，女乘客的悔意仍是遭到鄉民們砲轟，「心疼司機，過年前遇到這樣的人年終泡湯」、「很像那位碰肩姊，呵呵」、「司機如果告妨礙名譽，勝訴率過半耶，妳要不要跟司機道歉」、「還好有影片，司機真衰」、「這年頭人都碰不得耶！開玩笑輕碰個頭就要司法媒體全體公審」、「碰頭不對，不過這頂多算拍說成打就誇大了」、「好可怕的爆打標準」。