2018年01月18日 09:06 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

知名連鎖雞排近日紛紛宣布調漲，引發不少民眾怨聲載道，對此一名自稱是雞排店老闆的網友PO出兩張進貨單表示，業者也很無奈，因為相隔不到一年，雞排的價格就從每公斤88元飆漲，1月時每台斤已經來到124元，身為業者的他感到相當無奈。

該名網友在PTT上發文表示，自己去年初從工程師轉戰餐飲業，因為高中時期相當愛吃某家雞排，於是決定投身餐飲業，向店家討教並用一樣的原料、一樣的配方，想賣出更美味的雞排。「最近一直跟朋友抱怨一年來雞肉漲得不像話，過沒幾天就看到新聞了。」

雞排價格狂漲惹民怨 店家貼「2張進貨單」揭真相！(圖片／本報資料照)

他貼出兩張相隔不到一年的進貨單表示，第一張是去(2017)年2月10日時，雞排的價格每公斤88元，到了今(2018)年1月8日時，每公斤價格急速飆漲到了124元，讓他直呼「快把我壓死了」。他說，「其實漲價的不只是雞排，一年來炸油、炸粉、調味粉通通都漲價，這些有的沒的都不談，光是雞肉漲價就已經讓小店吃不消了。」

原PO表示，自家的雞排店目前仍維持原價，但不知道還能夠維持多久。「價格應該要隨著原物料漲跌」，他強調倘若有一天漲價後又碰到原物料下跌，降價是他必定會做的事，這篇文章也是希望能夠透過真實的數據表達身為店家的無奈，「雞肉真的漲價很多，希望大家不要再砲雞排了」。

文章引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「這種把數字透明化的文，該推！」、「據賣鹽酥雞的親戚說，賣雞排沒啥利潤，有利潤的是黑輪、米血之類的」、「被炮的永遠是最下游的」、「真的漲的好誇張」、「漲價就少吃而已，一週買一塊變一個月一塊，沒必要砲口對準店家」。