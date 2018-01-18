超狂母子手扶「撐高限高桿」 三寶闖立體停車場引網轟

2018年01月18日 09:34 杜炤佑

三寶出沒無人能擋！日前有網友在臉書分享一段影片，表示有一輛Toyota轎車為了進入立體停車場，竟讓車上疑似母子的2名乘客下車，站在兩側當「人肉撐竿」，踮起腳尖又抬高桿子，就是為了讓車子順利通過。影片曝光後也引起網友撻伐，直批：「不能進去是為你好，你不懂嗎？」

有網友在臉書「爆料公社」分享一段影片，事發於14日晚間，位於南雅夜市附近的府中立體停車場，民眾目擊一輛Toyota小轎車因車頂架會撞上限高桿，但為了硬闖，竟讓2名乘客下車，分別站在左右兩側當「人肉撐竿」，接著把限高桿抬起來。讓原PO看了直批：「爸爸帶頭硬闖，明明有限高，請老婆小孩出去抬限高桿！」

網友紛紛砲轟「如果硬停，可能造成整個機械停車場的故障」、「教壞小孩」。(圖/爆料公社)

影片中，小弟弟用力踮起腳，和媽媽合力將限高桿往上抬，接著聽到限高桿撞上車頂「咔」的一聲，然後轎車就硬闖進去了，不過該車輛準備入庫時，最終還是被管理員擋下。

影片曝光後，其他網友紛紛砲轟「如果硬停，可能造成整個機械停車場的故障」、「教壞小孩」、「卡在車塔裡看你怎麼賠」、「無腦，這種限高就是裡面有管路或地板樑做很低，硬闖進去A到算誰的？」、「進去撞到上面的消防管路保證賠到不要不要的」、「出問題保證100%怪罪管理人員要付全額賠償加精神撫慰金」。