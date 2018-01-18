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超級未爆彈！大屯火山群岩漿庫1／4台北市大

超級未爆彈！大屯火山群岩漿庫1／4台北市大（圖／翻攝自北市災害防救深耕計畫資訊網）

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／綜合報導

台北市北投區昨（17日）下午1時59分發生芮氏規模5.7地震，是自1977年以來台北市發生規模最大，儘管氣象局地震中心表示，目前沒有直接相關的證據可以顯示地震與火山活動有關，但仍引發民眾聯想，擔心會因此牽連大屯火山群地下岩漿庫，造成「火山噴發」。事實上，過去曾有學者研究指出，大屯火山為活火山，且地底下岩漿庫面積約1／4個台北市大，猶如「不定時超級炸彈」，一旦大規模噴發，後果不堪設想。

由於此次地震震央位於北投，事發後人心惶惶，外界猜測是否跟大屯山地質活動引發地震有關，頻頻追問「難道是大屯火山要爆發了嗎？」對此，氣象局地震中心代理主任陳國昌表示，此次地震原因是由於菲律賓板塊與歐亞板塊相互交錯造成的深層隱沒帶地震，投影到地表上剛好是北投而已，和大屯火山無關，不會因此引發大屯火山群爆發，請民眾不用過度臆測。

中央研究院地科所研究員、大屯火山觀測站主任林正洪曾發表研究，去年首度證實金山、萬里至火山群地底下逾20公里處有岩漿庫，涵蓋面積約有1／4台北市大小，長、寬約15、16公里，厚度約4至10公里，總體積約360到900立方公里，正式確認大屯火山群為活火山。

一旦發生大規模噴發，時速上百公里的「火山碎屑流」將在數分鐘內橫掃數公里內的動植物，屆時陽明山首當其衝，而流出的火山熔岩以及噴射而出的「火山彈」也將威脅士林、天母與北投等地，火山灰則可能籠罩整個北台灣。

林正洪也曾大力疾呼，認為政府應擴大觀測網範圍至整個北台灣，才能預防這個潛藏的「超級未爆彈」。經過此次規模5.7地震，林正洪日前接受《中央社》訪問時表示，依據過去經驗，規模要到7、8以上的淺層地震，才會影響岩漿庫；但北投地震屬隱沒帶地震，深度140公里，岩漿庫深度約10至20公里，距離較遠，從規模及震源距離來看，都沒有滿足影響岩漿庫的條件。

超級未爆彈！大屯火山群岩漿庫1／4台北市大 大屯山、七星山與磺嘴山火山災害潛勢圖（圖／翻攝自北市災害防救深耕計畫資訊網）
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