2018年01月18日 10:39 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

加拿大傳出一名21歲的女子在3年前殺死了18歲好友，隨後想盡辦法掩蓋真相，但警方也不是省油的燈，憑一張兩人的合照破案，引發網友熱烈討論。

綜合外媒報導，2015年3月間，18歲的布莉妮(Brittney Gargol)被發現陳屍在路邊，且頸部有被人勒過的痕跡，警方當時也在周遭尋獲一條腰帶，認定恐怕就是兇器。而布莉妮的好友夏安(21歲，Cheyenne Rose Antoine)表示事發前曾和死者外出喝酒並起口角，但否認殺人。

夏安表示，兩人發生爭執當下便和布莉妮分開，隨後布莉妮與一名陌生男子回家，企圖誤導警方辦案方向，直到有朋友聽到夏安在一次醉酒情況下「吐真言」，這才驚覺事態嚴重，趕緊通知警方。

她勒死閨蜜企圖掩蓋 一張自拍照成破案關鍵！(圖片／翻攝自《太陽報》)

經兩年多的搜查，警方詳細翻閱夏安和布莉妮社群網站上的照片及文章，發現一張關鍵合照！布莉妮遭殺害的數小時前，夏安曾在臉書上打卡並且貼出兩人的合照，當時照片中的夏安身上繫著的腰帶，與警方在布莉妮遇害附近發現的腰帶相同。

夏安被捕後，承認布莉妮遇害當晚，兩人一同外出喝酒起口角，但她仍宣稱不記得自己是否有勒斃布莉妮，但也沒否認殺害對方。而夏安最後坦承誤殺罪，被判7年徒刑定讞。