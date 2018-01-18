2018年01月18日 10:58 杜炤佑

近期各大公司舉辦尾牙活動，和碩聯合科技15日更傳出破8千萬的獎金，令許多人稱羨。但和碩非官方臉書專頁的小編16日卻PO出文章，表示想建議公司的「高高層」，在上班時間內禁止咖啡店、便利商店、速食店等營業販售，避免員工分心偷懶，以「節省高高層不定時巡視餐廳，7-11等的時間」，並說「如果高高層要算這麽仔細清楚員工的工作時間，記得也要清查一下晚上逗留在公司裡的員工在幹嘛？」貼文引起熱烈討論，但和碩對此尚無回應。

15日有網友在PTT以「和碩尾牙獎金破8千萬，好羨慕」為題發文，並寫道：「請問記者可以來關渡企總採訪一下CEO為什麼要在上班時間巡7-11嗎？」且附上一張疑似「高層巡邏」的照片，讓網友紛紛留言「可以問CEO為什麼要三不五時巡邏餐廳嗎？」、「巡邏陣仗還不小」。

網友在PTT以「和碩尾牙獎金破8千萬，好羨慕」為題發文，並寫道：「請問記者可以來關渡企總採訪一下CEO為什麼要在上班時間巡7-11嗎？」(圖/翻攝自PTT)

16日和碩非官方粉絲專頁也PO文表示：「其實我有個提案，想建議公司高高層～在09：00-12：00 & 13：30-17：30的規定上班時間內...禁止Cama咖啡，7-11，水果攤，摩斯漢堡等營業販售，避免員工分心偷懶，影響同仁工作效率，連帶造成公司利益遭受重大損失。」

內容意旨有高層在上班時間巡查7-11，「可節省高高層不定時巡視餐廳、7-11等的時間，更能夠為我司在其他業務或成本控管上更發揮所長，以報答童董賞識及所有股東的投資。」

驚傳「高層上班巡711」！和碩尾牙獎金破8千萬 小編暴走PO文(圖/和碩聯合科技(PEGATRON)臉書)

和碩小編更酸：「哦，對了……如果高高層要算這麽仔細清楚員工的工作時間的話，記得也要清查一下晚上逗留在公司裡的員工在幹嘛！？全公司都不應該也不會有加班的員工才對啊，所以那些在公司浪費水電的員工在幹嘛？請高高層一定要徹查嚴辦到底，那些每天晚上浪費水電的時數一定要公佈，算得清清楚楚。」

貼文一出，馬上引起眾多網友討論，和碩小編也在17日再度PO文：「小編來報平安了，在此徵求勇者一位，接受記者採訪，需自備以下文件，不自殺聲明書、非自願主動離職證明，意者請傳訊感恩。」

對此，和碩小編強調這是非官方粉絲團。其他網友看了紛紛留言，「小編實在太猛了」、「小編要離職了嗎？」、「小編應該是被長官抓包而離職才說出心中悶了很久的話」、「WOW勇者」、「進出廁所要刷門禁卡紀錄大便時間」、「課長快看，自然觸及最高的企業貼文就在這了」。