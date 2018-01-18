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旅展搶便宜小心了！他花4千買住宿券 結果慘變「廢紙」

旅展搶便宜小心了！他花4千買住宿券 結果慘變「廢紙」。(圖片／翻攝自爆料公社)

友善列印
／綜合整理

有網友發文表示，自己在旅展花了近4千元，買了九份一家民宿的2晚住宿券，過半年左右打電話要去訂房卻打不通，致電當初販售票券的小姐，則收到「民宿老闆換人」的消息，讓原PO好傻眼。

該名網友在臉書「爆料公社」PO文表示，104年6月在旅展購買3998元的九份一家民宿兩晚住宿券，「過了半年後打電話去要訂房，電話都打不通，只好打去問當初賣我們券的小姐！小姐說：聽說民宿老闆已經換人了，但民宿的名稱沒換，後來小姐有留老闆的手機號碼給我」。

原PO後來打電話問老闆說住宿券能否繼續用？老闆表示可以，但是想訂的時間都已經客滿，一直到去年9月，原PO再度打電話要去訂房時，卻是直接轉接語音信箱，無奈找上消保官，仍無法解決事情，「消保官最後建議我們去法院提告」。

原PO氣炸直呼「一次經驗以後，旅展的住宿券再也不敢買了！」對此，不少網友也紛紛留言表示，「民宿券真的比較沒保障，有點可怕」、「旅展有時候便宜也是有雷的」、「不禁覺得換人經營整個就是騙人的招術吧.....只要說換人經營就是免死金牌」、「吃過虧，再也不買民宿住宿券，一樣是九份」、「當作花錢買經驗吧」、「旅展買連鎖飯店比較有保障，民宿的話就真的需停、看、聽」。

旅展搶便宜小心了！他花4千買住宿券 結果慘變「廢紙」 旅展搶便宜小心了！他花4千買住宿券 結果慘變「廢紙」。(圖片／翻攝自爆料公社)

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