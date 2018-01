家長注意！變態卡通鎖定孩童 席捲YouTube

2018年01月18日 12:35 李珮雲 /綜合報導 /綜合報導

YouTube影片五花八門,許多孩童會透過關鍵字搜尋,觀看巧虎、佩佩豬等時下熱門卡通,不過現在卻傳出YouTube上有不少偽裝成卡通人物的惡意影片,像是在搜尋欄上輸入「Elsagate」(艾莎傳送門),就會出現各式充滿血腥暴力、逃過審查的不良內容。一名曾在該間影片製造商工作的國外網友,發文揭發背後的暗黑內幕,文章傳遍全球,同樣引起台灣網友高度關注,更有人驚呼「身為兩個孩子的媽看到這個真的感到恐慌!」

國外網站reddit一篇「A group of perverts are targeting kids on YouTube. I used to work for them.」(一群變態鎖定觀看YouTube的孩童,我曾經為他們工作過。)文章引起全球網友恐慌,台灣PTT媽佛板(marvel)鄉民日前以「Nosleep-一群變態鎖定觀看YouTube的孩童」為題,將文章大致翻譯,隨即引起網友瘋傳。

內容提到,加州一名網友看見爾灣(Irvine)一間影片製造商,以時薪20美元為酬勞,在徵求資淺的動畫師及影片剪輯師,於是便前往應徵。錄取後,卻發現一連串詭異的事情,讓他疑竇漸生,包括除了自己的工作間之外,不能出入其他房間、不能和其他人說話,工作內容是編輯仿冒的知名卡通人物,而且都是幼童版,諸如蜘蛛人、艾莎、海綿寶寶、彩虹小馬等等,每個禮拜處理一兩個影片,基本上就只是設計卡通物體和背景。

奇怪的是,公司以某種方法將員工分開,7名動畫師沒人看過任何一支完整影片,每人只負責幾秒的內容,甚至他們還被規定不得相互交談、或是看其他人的電腦;再者,不能同時兩個人在休息室裡面,手機也不被允許帶進這棟大樓裡。這裡的房間也透露著詭異,不只顏色是藍色的,包含牆壁、椅子、鍵盤、門都是藍的,而且每個小隔間的牆上還貼著一個藍色空氣清香機,但卻完全沒有味道。

此外,他還注意到一些怪事,像是員工經過走廊時在哭一點都不稀奇,有幾次他還看到小孩在走廊上閒晃,像是要找人或是找廁所,跟上司反映也被以「帶孩子來上班日」為由打發。直到某一天,他在公司信箱點開了一封主旨為「搖籃曲」的信件,點入連結後發現是一支小短片,只見一名小女孩躺在床上,她模糊不清的說了一些聽起來像是俄羅斯語或是烏克蘭語的話,看起來很不安,甚至還會防衛性的舉起雙手保護臉,背景音樂是古怪的歌舞雜耍樂。

幾天後他還收到一封主旨為「要勇敢喔,小蜘蛛!」的影片,只見一名4、5歲的小男孩打扮成蜘蛛人,被一個穿著浩克裝的大人用很長的針往手上注射三劑不同的液體,小男孩邊哭邊叫。在鏡頭外,另一個人不斷用填充玩具往小男孩頭上砸,小男孩不斷發抖,甚至幾乎是病態且無意識的。扮成浩克的男人像舉行儀式般的繞著小孩邊笑邊跳舞。這個影片從頭到尾都在播放很歡樂的兒歌。當他意識到不對勁的時候,立刻又氣又驚恐的衝去找老闆,但最後卻被開除了。

只要在YouTube搜尋欄上輸入「Elsagate」(艾莎傳送門),就會出現各式充滿血腥暴力、逃過審查的不良內容。(圖片翻攝自YouTube/Investigating YouTube)

在那之後的某一天,他去拜訪兄長家時,卻意外發現5歲的姪女凱蒂拿著iPad在看卡通,但那些卡通人物竟然是自己當時編輯、且從來沒看過的完整影片,主題是兩個分別穿著艾莎和蜘蛛人裝的幼童版卡通人物,他們偷走爸爸的啤酒然後兩人喝醉。接著其中一個小孩跌倒,臉直接撞上桌子,骨頭碎開,血液四濺。「我對這個影片感到困惑和不安,但直到YouTube白目的自動播放下一步『推薦影片』才讓我開始嚇瘋。影片一個接著一個播放,所有我公司做出來的產品,有些還是我曾製作的影片。每一個影片的主角都是可以輕易辨認出的迪士尼、漫威還有其他大廠牌的人物,但總是會有一些詭異的、或暴力的、或色情的畫面出現。」

他回到家之後開始瘋狂在YouTube上搜尋,發現他們特別以孩童為目標,用他們熟悉的卡通人物為主角,而且都透過「推薦影片」連結到更多類似的卡通。這些影片不斷的被移除、重新命名、然後重新上傳,一遍一遍的重複。簡而言之,這些影片就是設計來洗腦孩童,和滿足變態的,包括打朋友、流血很好笑、大便是拿來吃的,如果大人施暴不要反抗等。

更駭人的是,有陌生男人假冒他的身分,去幼稚園要接他姪女下課,當園方表示要打電話向凱蒂父母確認時,對方卻立刻轉身跑走;還有一次他的姪女回家後,卻在她的外套裡面發現一個空氣清香劑,與他辦公室裡的空氣清香劑是同類型的,但同樣沒有味道。經過了2年之後,本以為事情已經告一段落,某天晚上他如往常一樣在圖書館打工,有一位年長男士借了一堆醫療書籍,並和他搭話,問他有沒有打過預防針,當時他也沒有多想,就直接說有,沒想到對方笑了一下後還反問他「那凱蒂有接種所有疫苗了嗎?」嚇得他呆愣在原地,久久才回過神來。而對方則已經消失在外面的黑暗中了。

事件傳遍全球,鄉民看完後也嚇壞了,紛紛驚呼「剛去搜尋了,真的有耶!這感覺太噁了吧」、「難怪youtube的影片檢查員會做不下去...」、「家裡有小孩看了這文真的超想吐」、「根本就暗網的東西擺到檯面上來」、「小孩看久了感覺會壞掉」