台積電股價創新高 神人去年6月預測：11000點指日可待

2018年01月18日 14:18 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

今(18)日台股開紅盤，尤其台積電加權股價指數創下28年新高，讓投資客樂開懷。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

股市開紅盤，尤其台積電加權股價指數突破28年來新高，一度衝上11100點，更寫下股價247.5元的亮眼成績。近期股價向上走高讓投資客眼睛都亮了，但其實早在去年6月就有網友神預測，大推「(台積電)11000點，指日可待」。

台積電法說會前夕，有外資逢低買進，讓今(18)日股市開盤大漲，截至11點，加權股價指數為11098.67點，成交值高達新台幣752.86億元，股價更創下28年來新高的247.5元。儘管台積電董事長張忠謀已宣布明年6月退休，但外資法人仍相當看好，頻頻在盤中加碼。

有神人更在去年6月26日就預測台積電會上看11000點，但當時卻沒人理會他。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

今(18)日台股佳績讓許多投資客都樂翻，有網友更在《批踢踢實業坊》表示，自己早在去年6月就說，「1萬1指日可待沒人理我」；果不其然，去年6月26日台股見紅，該名神預測的網友在盤中討論時，直言「(台積電)11000點，指日可待」，但當時大多數人不外乎在觀望，就是打算脫手換現金，完全沒人注意到他的「慧眼」。

儘管除了台積電外，鴻海及大立光等也都有不錯的成績，但網友仍紛紛留言讚嘆，「我現在終於知道台積電對台灣有多重要」、「台灣產業的心臟」、「台灣只剩台積電嗎」、「散戶真的應該一人一張台積電，才有參與感」；有人更見獵心喜，直問「現在上車還來得及嗎？還有湯喝嗎？」