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正妹實況主認了被偷拍 82年次乾爹被起底「斗內」8萬

正妹實況主認了被偷拍 82年次乾爹被起底「斗內」8萬（圖／翻攝自肉包包IG、遊戲大亂鬥）

友善列印
／綜合報導

正妹遊戲實況主「肉包包」日前驚爆瞞著男友與「乾爹」發生親密關係，但之後卻遭到恐嚇，對方甚至揚言手上握有她的不雅照片和影片，讓她情緒崩潰。如今有網友起底乾爹的真實身分，竟是年紀輕輕的82年次生，還瘋傳他「斗內」（贊助）了8萬元，出手相當大方。

正妹實況主認了被偷拍 82年次乾爹被起底「斗內」8萬 肉包包在男友陪伴下出面說明。（圖／翻攝自TWITCH）

肉包包16日在社群網站《twitch》親上火線說明，透露與乾爹是在去年8月認識，10月8日的聚會上兩人首次見面，隔天就相約看電影，最後在「意亂情迷」下跟乾爹糊里糊塗地發生了親密關係。事後她覺得對不起男友，想要斬斷這層關係，但卻反遭對方以要將私密照公開作為要脅，「被迫」又發生了2次關係，最後她在忍無可忍的情況下決定直播公開此件事，並疾呼「我不該隱瞞而一錯再錯，我不期望所有人原諒我，但也希望大家諒解我以前的錯誤，在此深深地說聲抱歉。」

正妹實況主認了被偷拍 82年次乾爹被起底「斗內」8萬 肉包包與乾爹的「事後照」在網路上瘋傳。（圖／翻攝自遊戲大亂鬥）

事件曝光後，就有PTT鄉民聲稱「夢到」從友人那傳來的兩張照片和一段影片，一張照片是一顆「包著黃布」的肉包和一名男子的合照，另一張照片則是包著肉包的黃布被丟到床上的照片，以及一段長達12分鐘的影片，鄉民透露影片鏡頭固定在一處，似乎是男的邊吃肉包邊看不雅影片。PO文一出立即引起廣大鄉民熱議，紛紛跪求「上車」。

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