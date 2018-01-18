戀厚片女友遭酸！告白「是我餵胖的」 小鮮肉曬舊照打臉

2018年01月18日 14:58 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不少情侶陷入熱戀後，不自覺就會有「幸福肥」。日前一名小鮮肉時常在APP抖音PO出與女友的甜蜜影片，男主角樣貌靦腆可愛，而亮點則是她身旁的「棉花糖女友」，兩人的身材形成強烈對比，讓不少酸民出言攻擊，但男主角事後也PO出女友的舊照，打臉許多酸民。

在抖音APP匿名「.羊羊羊」的小鮮肉來自山東，他笑容靦腆頂著一顆小平頭，讓不少女網友為之心動，而他時常PO出與「棉花糖女友」的甜蜜互動影片，除了會下廚做飯給女友吃、替女友繫鞋帶等，每段影片都散發出幸福氛圍，不過也有網友認為兩人僅是作秀，甚至由於兩人體型懸殊過大，認為女生可能是得病變胖。

小鮮肉也PO出女友舊照，身材相當纖細(圖翻攝自臉書/錯了性別，不錯愛)

而該名小鮮肉也跳出來澄清，表示女友起初與他交往時身材纖細，但戀愛2年後沒想到「吃太多」，更強調女友就是被自己餵胖的，但不管她變得怎麼樣，他的心裡只有女友最漂亮，更PO出交往前的舊照打臉酸民。而事後女友也錄製一段影片，問「他們說我這麼胖，你還跟我在一起，我是不是救了你的命？」而男友聽完後，則說「妳瘦的時候住在我心裡，胖了就卡住，出不來了」，讓人頓時心超暖。

許多網友則表示「男友養肥了都是福」、「這女生五官好看，這一定是男朋友的陰謀」、「我覺得她真的很漂亮啊！談感情不就圖一個無論自己高矮胖瘦長醜長美的愛人嗎？那些酸民是自己找不到呢還是？」、「幸福真的能變肥，我從42kg胖去56kg，因為已經到了他能寵溺你，讓你時時都很自信。所以自己都不會去管外人怎樣對你，慢慢的你不會控制自己，因為你已經覺得你就是最棒的」、「我竟然哭了，遇到真愛真的好幸福啊！」