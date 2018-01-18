女子玩「高空飛索」意外身亡 業者怕惹麻煩竟毀屍滅跡

2018年01月18日 15:15 陳慶餘

實在太誇張！一名西班牙女子日前到祕魯去挑戰「高空飛索（Zip Line）」時遇到意外，頭部受到重傷身亡，但業者卻因為怕麻煩而將女子的屍體丟到河中棄屍，甚至是將她的手機砸爛。

綜合外媒報導，28歲的薩拉扎（Nathaly Salazar）在本月初到祕魯旅遊，但自此之後人間蒸發，她的家人在情急之下報警處理。

薩拉扎失蹤後，她的家人隨即報警處理，並在臉書上發出協尋啟事（翻攝臉書）

根據警方調查，薩拉扎在失蹤前最後一次的身影，是在祕魯印加古都「庫斯科」遊玩世界最長的高空飛索。由於這段高空飛索可以在滑行中一覽有印加聖谷（Sacred Valley of the Incas）之稱的烏魯班巴河谷（Urubamba）因此深受遊客喜愛，不過薩拉扎卻在過程中遇到意外，頭部受創身亡。

高空飛索可以在滑行中一覽有印加聖谷（Sacred Valley of the Incas）之稱的烏魯班巴河谷（Urubamba）深受遊客喜愛（shutterstock）

沒想到業者為了避免責任，竟然把薩拉扎的屍體棄置在一個偏遠地區的河中，業者坦承，在棄屍時薩拉扎的手機還突然響起，但他們兩個為了避免招惹麻煩，才拿石頭把她的手機砸爛。

高空飛索的負責人事後指出，薩拉扎是因為在滑行過程中頭部撞到柱子才會受傷，但員工卻表示是因為薩拉扎的男伴爬上滑鎖的吊籃，導致繩索支撐不住斷裂，意外才會發生，在兩方說法兜不攏的狀況下，薩拉扎的死因恐怕還有待警方進一步釐清。