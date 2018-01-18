「肋骨啪一聲斷了！」消防員CPR搶救曝真心話 網感動力挺

2018年01月18日 15:45 杜炤佑

消救護人員身上背負的壓力是沒人能夠體會的！日前有一名網友在臉書PO文表示，身為消防志工的他日前碰上一名74歲的病人需要搶救，由於第一次做CPR心情格外緊張，雖然最後在學長的幫助之下，順利將病人送至醫院急救，但內心還是相當沉重，「返隊的路上…剛剛那個觸感，還有拉不回他的挫折感，一直在我心中纏繞不休。」

網友在臉書「爆廢公社」發文表示，自己剛加入消防局「鳳凰志工隊」，通常是隨車的第三人，平常負責注意物品保管，協助包紮、上長背板、擔架搬運等，只有緊急狀態下協助執行醫療措施。「昨天我第一次對真人使用CPR，一位74歲長輩失去意識，壓下去的時候就聽到很清脆的『啪』一聲，肋骨斷了…學長馬上大喊不管！繼續壓深一點！」原PO無意識地繼續動作，心中不斷對病患喊：「操！快回來啊！你家人都在等你啊！」

接著原PO將病患放上擔架後，迅速固定並且接好急救裝備，學長則保持繼續壓胸，當換到原PO壓胸時，「每壓一次就在心裡罵一次髒話『幹！快回來！快回來！』」

原PO說：「到長庚的路突然變得好漫長，無止盡的壓胸給氧，總算撐到急診，換手由醫護處理。」他全身發抖著安慰家屬，要對方安心交給專業的醫護來處理，家屬卻突然低頭流淚說：「對不起，麻煩你們了。」讓原PO相當鼻酸。

經歷過這次的救護工作，原PO想告訴大家：「天冷，真的衣服多穿點，不要對自己太有自信，保持健康的身體才是人生的所有基礎。人生不過一口氣，沒了就沒了，所以凡事也不需要太計較，開心一點。」

文章一出，其他網友紛紛鼓勵原PO「辛苦你了，至少你盡力了」、「志工菜鳥+1，目前為止都還沒親手壓過CPR，都是看學長操作盧卡斯而已，你很厲害囉！」、「斷了是正常的…以前當消防替代役，沒斷你按壓不到他的心臟」、「辛苦了！加油！不管怎樣你們都是第一線的英雄...哪怕只有那幾分鐘的急救有可能救回一條人命」、「我能體會生命在自己手中流失的心情…辛苦你了！感謝所有辛苦的消防救護人員！」