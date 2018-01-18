 ;

超神巨石形狀讓人好害羞 傳說不孕婦女騎上去就有了！

超神巨石形狀讓人好害羞 傳說不孕婦女騎上去就有了！(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導
大陸丹霞山有因為神似生殖器官而聞名的陰陽石，沒想到山東一座小山上也有形狀令人害羞的巨石。 大陸丹霞山有因為神似生殖器官而聞名的陰陽石，沒想到山東一座小山上也有形狀令人害羞的巨石。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

有些從古時候流傳至今的傳說，讓人驚嘆大自然的奧妙。大陸廣東丹霞山有著名景點陰陽石，因為外型神似男性及女性生殖器官，吸引不少遊客前往參觀，最近有民眾發現山東省一座小山上，也有幾塊形狀令人害羞的巨石，當地村民更爆料，「不孕婦女坐上去騎騎就有寶寶了」。

網路上有一段影片在介紹山東省濰坊昌樂縣的一座小山，有好幾塊神似男性生殖器的巨石，儘管和丹霞山的陽元不完全一樣，但仍讓人看了不禁臉紅害羞。而有一名年約40歲左右的當地村民表示，巨石從他小時候就存在，從以前就聽說有婦女無法懷孕，到巨石上騎騎就有了，

當地村民表示，傳說只要不孕的婦女坐上去騎騎就有寶寶了。 當地村民表示，傳說只要不孕的婦女坐上去騎騎就有寶寶了。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

巨石特別的外型也讓許多網友看了直說「好尷尬」，還有人覺得山上出現這種巨石好神奇，忍不住好奇問「是人為還是自然形成的」；但有部分網友不相信村民所說的「傳說」，揚言「叫婦女去坐試試看」，並紛紛表示「太迷信的傳說」、「這些人好迷信」。

但巨石的神奇功效仍讓不少網友質疑，紛紛認為是「太迷信」。 但巨石的神奇功效仍讓不少網友質疑，紛紛認為是「太迷信」。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

影片在此
同事惡整過頭留陰影 女患病看... 這款「帽T」樣式潮到爆 網笑...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。