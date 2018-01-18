超神巨石形狀讓人好害羞 傳說不孕婦女騎上去就有了！

2018年01月18日 15:52 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸丹霞山有因為神似生殖器官而聞名的陰陽石，沒想到山東一座小山上也有形狀令人害羞的巨石。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

有些從古時候流傳至今的傳說，讓人驚嘆大自然的奧妙。大陸廣東丹霞山有著名景點陰陽石，因為外型神似男性及女性生殖器官，吸引不少遊客前往參觀，最近有民眾發現山東省一座小山上，也有幾塊形狀令人害羞的巨石，當地村民更爆料，「不孕婦女坐上去騎騎就有寶寶了」。

網路上有一段影片在介紹山東省濰坊昌樂縣的一座小山，有好幾塊神似男性生殖器的巨石，儘管和丹霞山的陽元不完全一樣，但仍讓人看了不禁臉紅害羞。而有一名年約40歲左右的當地村民表示，巨石從他小時候就存在，從以前就聽說有婦女無法懷孕，到巨石上騎騎就有了，

當地村民表示，傳說只要不孕的婦女坐上去騎騎就有寶寶了。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

巨石特別的外型也讓許多網友看了直說「好尷尬」，還有人覺得山上出現這種巨石好神奇，忍不住好奇問「是人為還是自然形成的」；但有部分網友不相信村民所說的「傳說」，揚言「叫婦女去坐試試看」，並紛紛表示「太迷信的傳說」、「這些人好迷信」。