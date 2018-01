為什麼車展要找性感車模？背後原因有研究支持

2018年01月18日 16:39 李珮雲 /綜合報導 /綜合報導

2018第三屆高雄世界新車大展甫圓滿落幕,20餘個品牌總計展出近200輛車款,再加上多款重量級新車發表或首度亮相,為本次車展增添不少可看性,當然,最亮眼的莫過於展場上爭豔的靚麗車模。事實上,研究證實,車展上的性感車模的確有可能刺激男性消費欲望,就算手頭吃緊,為了增強自身的性吸引力,也會「裝凱」豪刷一台車!

中山大學教育所教授邱文彬、師資培育中心助理教授鄭雯與高雄醫學大學教授吳文雄跨校合作,共同發表一篇名為「性感美女能誘使男性墮入不道德之路(Sexy women can tempt men down the road of immorality: Exposure to sexy stimulileads to increased dishonesty in men)」的研究,並找來逾百位20歲左右的男性受試者,劃分為2組,一組觀看穿著清涼的性感美女照片,另一組則觀看穿著一般的正常圖片。

研究發現男人看見性感美女後,自制能力明顯變差,誠實度也下降近一半,甚至誘使男性使用不當手段追求;觀看後「不歸還多餘的金錢」、「在數字矩陣測驗作弊」的人比控制組多了一半以上,對照組的女異性戀在觀看性感男性的照片後,自制能力則不受影響。有趣的研究結果日前獲國際期刊「演化與人類行為(Evolution and Human Behavior)」線上刊出。

高雄世界新車大展本月12日登場,一連4天吸引大批車迷朝聖、捕捉車模。(柯宗緯攝)

邱文彬表示,根據實驗結果發現,未看性感照片歸還多餘實驗參與金錢報酬的受試者達78.4%,但看清涼素人美女照的男性僅有54.1%歸還,誠實度明顯下降近半;而且在填寫自我表現計分時,面對性感美女的男性容易傾向作弊(數字矩陣作業的自我計分表現優於實際表現)。

鄭雯也指出,當男性的交配動機被性刺激(如觀看性感美女照片)激發後,傾向採取不誠實與作弊方式,做為提升自身性吸引力的策略;也就是以不當手法獲得金錢、地位或顯示自己更有能力,藉以展現女性偏好的伴侶特徵。

研究團隊強調,日常生活中,激起交配動機的性刺激無所不在,例如車展、電腦3C展等商展的show girls、社群網路的傳播的清涼照、網路情色,或以性感美女來推銷商品的廣告(如健身、內衣、溫泉旅館及醫美等)。邱文彬進一步提到,男性可根據此項研究結果,審視或提醒自己的不道德念頭或衝動是否如同先前接觸的性刺激有關。