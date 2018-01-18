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網紅澳網鬼叫干擾比賽 囂張自HIGH「此生最偉大行為」

網紅澳網鬼叫干擾比賽，事後還囂張自HIGH，說這是他「此生最偉大行為」（影片截圖）

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和一般熱鬧的運動賽事不同，網球比賽的過程中為了避免影響選手表現，在選手發球時保持安靜是基本的禮貌之一，但在昨（17）日的澳洲網球公開賽，卻出現了一位的網紅不顧其他觀眾阻止，在比賽過程中不斷自拍鬼叫干擾比賽，讓當時正在發球的澳洲球星基爾喬斯（Nick Kyrgios）都被吵得停下發球動作轉身怒瞪。誇張的是，這名網紅事後還在臉書上囂張自誇，表示這次的行為是他「一生之中做過最偉大的事情」。

在澳網昨日，地主球星基爾喬斯對上塞爾維亞的特羅伊茨基（Viktor Troicki）的賽事中，一位在臉書上擁有195萬粉絲追蹤的網紅傑米莊（Jamie Zhu）卻突然拿出手機自拍，並且在基爾喬斯發球時發出怪聲干擾長達近40秒，讓不少觀眾都相當傻眼，除了現場立即傳出此起彼落的叫罵聲以外，基爾喬斯也立刻轉頭怒瞪發出怪聲的傑米。

在這位「網紅」發出怪聲後不久，現場的工作人員也立刻將他帶出場外，並且祭出3千澳幣（約7萬新台幣）的罰款。事後傑米在臉書上貼出整段事發經過的影片，並且表示自己是和朋友打賭，才會在比賽中鬼吼鬼叫，而這件事也是他一生之中做過「最偉大的事情」。

網紅在比賽過程中鬼叫干擾比賽（取自FB：JamieZhuTV）

不過對於傑米的自誇，不少網友卻相當不領情，紛紛留言表示「有夠白目」、「為你為你的家人及國家帶來羞恥」、「覺得這種行為很好笑的粉絲智商應該也不高」。

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