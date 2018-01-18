3歲童抓周推開文房四寶 下秒舉動父流下男兒淚

2018年01月18日 16:36 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

嬰兒滿周歲時，不少父母都會給孩子舉辦抓周儀式，預測看看長大後的志趣。日前大陸一名網友分享兒時抓周的故事，當時他呆愣愣的坐在地上沒反應，沒想到下一秒的舉動，卻讓他的父親感動落淚，而這篇文章至今已累積67萬的按讚數。

網友Han在社群網路平台Tumblr分享與父親的對話，當時他問爸爸「你有在我面前哭過嗎？因為我從來沒看過你哭」，而父親則回答「有一次」並接著說「當你3歲時，我在你面前放了鋼筆、硬幣、及一個玩具，我想看看你會選擇哪一個，畢竟很多華人父母都會這樣做，想知道你未來會朝什麼方向走」。

Han在社群網路平台Tumblr分享與父親的對話(圖翻攝自/每日郵報)

但當時Han只是坐在地上，傻傻地看著眼前的物品，而父親則是屏息的等著他做選擇，沒想到Han一把推開所有東西，之後就向右前進，投入爸爸的懷抱，由於做父親的當時沒意識到，自己也是孩子的選擇之一，那一次他感動的落下了眼淚，也是唯一的一次。

而這篇文章其實2年前就被PO上Tumblr，目前已累積67萬次的按讚數，許多網友也被感動，紛紛表示「第一次也是最後一次，我看見我爸哭是當他說他愛我的時候，但三天後他就過世了」、「我看過我爸哭過兩次，第一次是在撒我媽媽骨灰的時候，而第二次則是我要搬到其他城市，我爸送機時就哭了」。