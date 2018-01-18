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綠光罩頂仍出面護愛 「肉包包」男友：到此為止

女實況主「肉包包」開實況表示自己被乾爹硬上（翻攝IG）

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肉包包的男友在實況過程中全程陪伴（翻攝Twitch） 肉包包的男友在實況過程中全程陪伴（翻攝Twitch）

日前實況主「肉包包」在直播上坦言，自己雖然已有男友，但仍然與「斗內」她的乾爹在「意亂情迷」之下發生親密關係，長達5分鐘的音檔更是已在網路瘋傳。在半小時的澄清實況中，肉包包在男友的全程陪伴下，從頭到尾解釋了事件始末，而在過程中，她的的男友也一度接過麥克風向觀眾表示，希望大家之後「不要再針對肉包做一些傷害她的事情」。

在肉包包的澄清直播中，她先是解釋了與這名據傳「斗內」她8萬的乾爹的相識過程，並且兩人發生關係、之後對方拿不雅不雅影片威脅她的始末，而在直播中肉包包的正牌男友也全程陪在她的身旁，而在肉包包解釋完畢，並且向所有支持她的粉絲道歉後，她的男友也接過麥克風開始講話。

肉包包的男友指出，她的女友已經和她坦承了很多事情，雖然這件事不是他第一個知道的，但事情已經發展成這樣，他目前只希望大家以後別再傷害她的女友，「這件事情到這裡就可以了，謝謝你們。」

「我讓你們失望了」，在直播的最後，肉包包也再次向所有的粉絲道歉，並強調在事件發生後，她一定會好好地反省自己的所作所為，而她也已經向男朋友承認錯誤，不管未來事情會如何演變，只希望這起事件就到此為止。

肉包包與乾爹的「事後照」在網路上瘋傳（翻攝PTT） 肉包包與乾爹的「事後照」在網路上瘋傳（翻攝PTT）
被指控硬上，肉包包的「乾爹」PO出對話紀錄還擊（翻攝臉書） 被指控硬上，肉包包的「乾爹」PO出對話紀錄還擊（翻攝臉書）

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