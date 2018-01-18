館長陳之漢回饋社會 送300份「150元待用餐」：只怕你們不拿

2018年01月18日 17:32 邱柏玟

館長在16日的臉書直播，宣布從18日到20日提供300份待用餐，幫助需要的人。(影片/ 取自臉書@飆捍)

知名健身房老闆「館長」陳之漢向來非常關注時事，經常會在臉書或其他平台直播分享自己看法，16日他在臉書直播時，宣布要提供300份待用餐，用實際行動回饋社會；待用餐從今(18)日開始發放3天，在新北市林口的一家親子餐廳領取，館長希望有需要的人都能取用，「只怕花了錢你們不去拿」。

16日館長在臉書直播時，有說到「館長賺錢回饋社會，是應盡的義務」，而且重要的是他並非嘴上說說，他表示已經與新北市林口區的一間親子餐廳訂了300份便當，不是民眾常見的一碗30、40元的待用麵，每份便當價值150元，比外面便當店買的還高級。

館長透露之所以會找親子餐廳，因為他知道現在很多家庭並不富裕，親子餐廳還有兒童遊樂區，這樣需要的民眾帶著小孩用餐，有得吃又有得玩，所以他特別強調，「相信大家不會去利用這個愛心，我只怕花了錢你們不去拿」。

在直播中館長表示待用餐從18日提供至20日，位於林口的「樹屋親子餐廳」，每天限量100份，只要有需要的人，不限年齡、族群，都能前去用餐。館長也有跟餐廳表示，要將領取待用餐的人當作一般客人，若遭到餐廳言語或行為歧視，「請你告訴館長」。

館長暖心的實際行動感動大票網友，超過12萬次觀看他捐贈待用餐的直播，更有2百多人分享，網友也紛紛留言讚嘆館長，「非常謝謝館長」、「比起用嘴巴愛台灣的人好太多了」、「無限期支持館長」；也有不少人呼籲，「希望有真正需要的人去拿，而不是貪小便宜的人去拿」、「希望愛心不要被濫用」。