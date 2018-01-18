星巴克等於「城市繁榮指標」嗎？網友這樣說

2018年01月18日 18:16 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

連鎖咖啡店巴克是不少民眾休憩的好地方，不過由於店內單品價格都較高，讓不少人將星巴克與「高檔、潮流」畫上等號，因此有網友提到星巴克開設的地區，若在地人沒有一定的消費力，怎麼可能會選擇開在此地，不禁問道「星巴克成了一個城市繁榮的指標了嗎？」

一名網友在PTT表示，與一名外地朋友聊天聊到，認為星巴克對於繁榮的地區價格不算貴，但為什麼有些繁榮都市卻未開設，讓他不禁問「星巴克成了一個城市繁榮的指標了嗎？」有網友認為地區的繁榮，應該是星巴克設點的評估之一「好像是，應該是他們設點評估的關係」、「繁榮的點才有生意啊！」、「廢話嗎？沒人潮的話誰會開」、「不有錢怎會選這種普通又貴的咖啡呢？」、「繁榮指數：7-11、麥當勞、星巴克、誠品」。

星巴克是不少人休憩的好地方(示意圖/中時資料照)

但不少網友則舉出反例，駁斥此論點「民雄還有一間最美星巴克」、「人口不到五萬的善化有三家」、「民雄鄉都有了，鄉下人每天都在喝」，還有人舉出繁榮國家顯少開星巴克的例子「我在美國時住的地方，要開一個半小時才有星巴克」、「美國連超市裡都有設星巴克，還有無店內座單賣得來速的」、「義大利也找不到星巴克的」、「瑞典也沒什麼星巴克跟麥當勞啊！」

其實星巴克開設的據點，不能說與城市繁榮無關，畢竟當地的消費能力也是設店的評估方向之一，但也並不是絕對，而台灣離島地區金門就有1間門市，其他台東則是1間、雲林及花蓮而是各3間，數量最多的則是台北市，但不少外縣市的星巴克，也創造出屬於自身特色，更吸引其他縣市的民眾慕名上門。