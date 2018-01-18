 ;

躺著也中槍！「肉包」怒了 外流影片的不是她

被誤認是女主角，香港COSER肉包在臉書澄清 （翻攝臉書）

友善列印

在直播平台Twitch直播遊戲實況的正妹實況主「肉包包」近日驚傳背著男友與一名「斗內」她重金的乾爹發生親密關係，除了有事後照在網路上瘋傳外，一段5分鐘的聲音檔也已經曝光。不過這起事件卻讓一名香港正妹「肉包」躺著也中槍，莫名其妙地收到一堆私訊騷擾，讓她忍不住在臉書上大罵那些無聊的網友，「腦子是很好的東，我希望每個人都有」。

實況主「肉包包」日前在直播台上對外澄清與該爹之間的事件始末，並坦承自己的確在「意亂情迷、糊里糊塗」的情況下與乾爹發生了不恰當的關係，但其實自己是遭到強迫，而且還被偷拍影片。

不過本次事件，卻害得一名香港Coser「肉包」收到奇怪私訊騷擾，還有一堆人要她加油，讓她覺得莫名其妙，而她上網一看後才發現，原來自己是被台灣的「肉包包事件」給掃到颱風尾。

「肉包」氣得在臉書上發文澄清，自己並非「肉包包事件」的女主角，「樣子根本就完全不一樣好嗎？覺得像的麻煩去驗一下眼睛，撞名字不是什麼很罕見的事情。」

「肉包」強調，自己沒有開實況，連LINE也沒在用，更沒有拍什麼道歉影片，「我是香港cosplayer 不是台灣實況主，況且我叫肉包，打肉包包只是覺得肉包包讀起來比較好聽」。

這是肉包包（翻攝IG） 這是肉包包（翻攝IG）
這是肉包（翻攝臉書） 這是肉包（翻攝臉書）
前女兵「玩槍」吸13.5萬粉...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。