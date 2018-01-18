躺著也中槍！「肉包」怒了 外流影片的不是她

2018年01月18日 18:29 陳慶餘

在直播平台Twitch直播遊戲實況的正妹實況主「肉包包」近日驚傳背著男友與一名「斗內」她重金的乾爹發生親密關係，除了有事後照在網路上瘋傳外，一段5分鐘的聲音檔也已經曝光。不過這起事件卻讓一名香港正妹「肉包」躺著也中槍，莫名其妙地收到一堆私訊騷擾，讓她忍不住在臉書上大罵那些無聊的網友，「腦子是很好的東，我希望每個人都有」。

實況主「肉包包」日前在直播台上對外澄清與該爹之間的事件始末，並坦承自己的確在「意亂情迷、糊里糊塗」的情況下與乾爹發生了不恰當的關係，但其實自己是遭到強迫，而且還被偷拍影片。

不過本次事件，卻害得一名香港Coser「肉包」收到奇怪私訊騷擾，還有一堆人要她加油，讓她覺得莫名其妙，而她上網一看後才發現，原來自己是被台灣的「肉包包事件」給掃到颱風尾。

「肉包」氣得在臉書上發文澄清，自己並非「肉包包事件」的女主角，「樣子根本就完全不一樣好嗎？覺得像的麻煩去驗一下眼睛，撞名字不是什麼很罕見的事情。」

「肉包」強調，自己沒有開實況，連LINE也沒在用，更沒有拍什麼道歉影片，「我是香港cosplayer 不是台灣實況主，況且我叫肉包，打肉包包只是覺得肉包包讀起來比較好聽」。

這是肉包包（翻攝IG）