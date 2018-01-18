大學讀的科系能學以致用？網感嘆：社會經驗才有用

2018年01月18日 20:48 邱柏玟

有網友好奇大家出社會後，求學時學的東西有沒有幫助。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

出社會要找一份好工作是許多人最期望的事，尤其為了有好工作努力讀好的大學，但大學讀過的東西，在社會上真的派得上用場嗎？一名網友分享親身經歷，提到自己畢業於心理系，但工作後回頭看大學時期的課本，才發現有如「天書」一樣，將他與員工會有的狀況解釋得很清楚，讓他不禁好奇學生時期學到的，到了社會上是否真的有用。

今(18)日早上，一名網友發文表示，「以前大學渾渾噩噩看心理系很厲害就選心理系，然後就渾渾噩噩畢業」，在大學畢業後步入社會，當過業務、廠務總管還有幕僚，每天必須與幾千人交流，因此近年決定拿以前心理學課本看，他才發現求學時的內容「活似神算劉伯溫的天書」，居然將他(上司)與員工會發生的現象，「前因後果都解釋得一清二楚」。

網友認為當初學心理學，讓他潛意識選擇要接觸大規模人群的工作，心中往往也有一套從第一眼就能剖析他人個性家世的公式，讓他領悟自己所學對出社會的他很有幫助。他也特別舉例，「外文系朋友高手類都移民歐美，廣告與公關類都變成文青，醫科朋友錢沒問題但常常過勞，財金系高手們賺得比上述科系還多」，讓他不免好奇，大家讀的科系對每個人出社會有派上用場嗎？

他的疑問馬上獲得網友熱烈回應，有部分人都說自己能學以致用，「100%而且不夠用」、「1000%，每天都在學更新的，但學校教會我自我學習」、「法律100%都會用到，但這只是你能用到的10%，90%出來才能再學」；有些網友則持反對意見，「0%，8年打工經驗還比較有用」、「你高中背的古文有用到過嗎」，但他們也被質疑「0%的人我覺得是自己的問題」。