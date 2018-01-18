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用鐵鍊鎖13子女囚禁在家 阿姨淚憶：姊夫看我洗澡

用鐵鍊鎖13子女囚禁在家 阿姨淚憶：姊夫看我洗澡(圖翻攝自youtube/ABC7)

友善列印
/綜合報導

美國加州佩里斯市（Perris）傳出父母虐童案，57歲大衛（David Allen Turpin）與49歲妻子路易絲（Louise Anna Turpin），涉嫌囚禁13名子女，並將他們用鐵鍊鎖在家具上。而孩子們的阿姨伊莉莎白（Elizabeth Jane Flores）透露，曾經與特爾賓夫婦同住過，每次要洗澡時，姐夫都會在一旁偷看。

綜合外媒報導，特爾賓夫婦於2010年帶著孩子從德州搬到加州生活，3年後又生下第13名孩子，看似平凡的家庭卻隱藏恐怖的真相，警方在14日接獲報案，一名17歲少女告知她與兄弟姊妹被父母長期囚禁，此事才被曝光，之後更在他們家裡找到受害的孩子們，各個營養不良且骯髒不堪。

用鐵鍊鎖13子女囚禁在家 阿姨淚憶：姊夫看我洗澡(圖翻攝自youtube/ABC7) 用鐵鍊鎖13子女囚禁在家 阿姨淚憶：姊夫看我洗澡(圖翻攝自youtube/ABC7)

而受虐孩子們的阿姨伊莉莎白接受採訪提到，讀大學時曾與姊姊和姊夫同住幾個月，而當時他們已經有4名孩子，夫妻倆對孩子管教相當嚴格，但沒有虐待的跡象，但她也透露，每次在洗澡時，姊夫會平白無辜進來觀看她洗澡，雖然沒對她動手，卻讓她很害怕，但當時由於她太年輕，所以也沒有將這件事告訴別人。

而伊莉莎白也說到，這20年來夫妻倆生活習慣很詭異，她曾想與外甥子女們見面或用Skype交談，但卻屢屢遭拒，但她僅認為可能是夫妻倆對孩子管教嚴格，由於兩家顯少連絡，因此就沒有懷疑。直到2012年，伊莉莎白的父親買了一張飛機票，打算給路易絲驚喜，但抵達後卻被拒於門外，甚至叫他以後不要來了，讓老父親非常心痛。

路易絲的朋友泰瑞莎（Teresa Robinette）接受採訪也透露，被禁錮孩子們年約2至29歲，恐怖的是他們的生活完全被孤立，在家中他們不能講電話、看電視、交朋友，不能過著普通人的生活。據了解，特爾賓夫婦於2011年開設私校，才得以讓13名孩子在家自學（home schooling），因此逃過政府的法眼，直到最近囚禁事件才遭曝光。

用鐵鍊鎖13子女囚禁在家 阿姨淚憶：姊夫看我洗澡(影片來源youtube/ABC7)
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