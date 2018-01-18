圖坦卡門愛妻墓穴開挖 考古團隊有望揭她傳奇一生

2018年01月18日 21:47 陳慶餘

去年7月，一個埃及的考古團隊在帝王谷發現了疑似是古埃及最知名法老王之一圖坦卡門的愛妻安赫塞娜蒙（Ankhesenamun）的墓穴，而在長達半年的觀察與研究後，該團隊近日宣布已經開始開挖墓穴，希望能夠透過裡面的古物，來揭開安赫塞娜蒙同時身兼圖坦卡門姊姊與妻子身分的傳奇一生。

綜合外媒報導，由世界知名考古學家、埃及最高文物委員會前副秘書長哈瓦斯（Zahi Hawass）所領導的考古團隊近日發表聲明指出，團隊目前正在針對新王國時期第十八王朝的最後第二位法老、同時也是安赫塞娜蒙的第二任丈夫「阿伊（Ay）」墓穴一旁的一個墓地進行挖掘，他們先前在帝王谷利用雷達探測到地下有一個深達5公尺的空間，團隊認為那就是安赫塞娜蒙的墓穴。

據了解，圖坦卡門在9歲登基時，就一併迎娶了同父異母姊姊的安赫塞娜蒙，兩人相當感情要好，在圖坦卡門死後，安赫塞娜蒙被改嫁給下一任法老阿伊。安赫塞娜蒙在圖坦卡門死後，曾表示自己不想要嫁給本來是圖坦卡門臣下的阿伊，甚至還形容對方是「僕人」。

根據西臺的歷史記載，安赫塞娜蒙寫信給西臺國王蘇庇路里烏瑪一世（Suppiluliuma I），並且請求他派遣一位王子來到埃及與自己結婚並擔任法老，但是遭到拒絕。而安赫塞娜蒙在成為阿伊的王后後，即失去了記載，假如考古團隊最後真能發現安赫塞娜蒙的墓穴，將會有助於了解她的最後下場。