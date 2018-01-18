61歲最潮阿公回頭率超高 掀起上衣打趴一票年輕人

2018年01月18日 21:55 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少人為了身體健康、曲線，會選擇透過健身鍛鍊。大陸江蘇徐州一名61歲老翁，不像普通的老伯伯一樣走路佝僂，他反而擁有許多年輕人夢想的8塊腹肌、人魚線等，精壯的身材讓人難以想像，他竟然是一名61歲老伯，而他的時尚品味也相當靈敏，新潮的穿搭走在路上回頭率超高。

劉勝理著時下最流行的「剃邊髮」，儘管滿頭白髮，但結實的胸肌讓人難以相信他已經61歲，而劉勝以前僅是一個身材單薄的男孩，站在同齡人面前顯得不起眼，也沒有自信，為了改善這種狀況，他開始在學校操場上練習拉單槓，自此漸漸地愛上運動、健身。

61歲最潮阿公不只身材好，時尚敏銳度也很高(圖翻攝自微博/微观徐州)

之後曾在徐州市獲得游泳冠軍，又在江蘇省及浙江省拿到健美60kg組冠軍和季軍的殊榮，而他對於運動的堅持維持了40年，年輕時甚至辭去工作擔任15年的健身教練，每天都按時跑健身房運動，為了維持健康的身材，他餐餐堅持禁止吃高油、高糖、高鹽的食物，對於進廚房燒菜也難不了他，網路上更擁有16萬名粉絲。

劉勝不只對運動執著，對於流行穿搭也相當敏銳，他時常分享自己的時尚穿搭，無論復古西裝、花襯衫等，穿在他身上完全不輸年輕人，許多網友紛紛表示「最潮劉老頭，我要是有個這樣的爺爺能開心到爆炸」、「看這體格，我覺得我和他打架，只需要三秒鐘我就得跪下了」、「光看這個堅持40年的毅力，我就配服的五體投地」。