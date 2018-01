辱台洋男頻道復活！館長又怒了：台灣人尊嚴只值6天

2018年01月19日 08:41 於慶璇 /綜合整理 /綜合整理

美籍實況主Cjayride日前找來2女3男在摩鐵直播(影片Twitch截圖)

美籍實況主CJayride(CJ)日前在在Twitch直播台女、港女與3男大玩泡泡浴,戲稱「台女想吃洋腸」、「EZ(easy)」等語,歧視言論惹怒網友,頻道因違反社群法則2度遭到封鎖,18日有網友發現CJ頻道再次復活,讓館長再次暴怒:「台灣人的尊嚴只值六天!」

CJ辱台女事件越演越烈,他於15日深夜發佈《I am so sorry 我要跟你們說對不起》道歉聲明,用中文表示「我從來沒有說過『台灣女生很容易』」,並解說有使用Twitch平台的外國網友一定知道,當打下「EZ」時,有下載bttv外掛程式聊天室的人,就會看到一個「帶著墨鏡的青蛙圖」(佩佩蛙),「我不是針對女生所說的,也不是英文單字easy」。

CJ15日深夜發佈《I am so sorry 我要跟你們說對不起》道歉聲明。(圖/翻攝YOUTUBE/CJayride)

事件發生後,CJ帳號遭到Twitch 2度封鎖,但18日卻有網友發現,CJ頻道再次復活了,讓不少台灣網友相當不滿,紛紛前往Twitch臉書洗版,複製貼上Twitch社群守則「禁止煽動或鼓勵任何針對種族、民族、性別認同、性傾向、年齡、身心障礙、宗教信仰或國籍的歧視、騷擾或暴力行為」,狠酸「最高標準,然後只BAN3天」、「歡迎實況主開台說EZ」、「別台違反規定就永ban(封鎖)...唉」。

對此,「館長」陳之漢也在臉書痛批「台灣人的尊嚴只值六天,本人正式宣布退出TW,本人帳號已停號,今天我不做枉為台灣人」,引起網友們紛紛痛罵Twitch歧視意味濃厚,「Twitch對白人都三天,亞洲人都永ban或鎖IP,垃圾種族歧視平台」、「真的是雙重標準」、「蛋餅還沒開台報卦就永ban,老外開台嘲諷台灣帶台女洗泡泡浴就ban6天?」