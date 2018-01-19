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乾爹森77 翻臉反咬和肉包包簽「保密合約」

乾爹森77 翻臉反咬和肉包包簽「保密合約」（圖／翻攝自肉包包IG、遊戲大亂鬥）

友善列印
／綜合報導

正妹遊戲實況主「肉包包」日前直播指控遭82年次Y姓乾爹硬上，對方甚至揚言手上握有她的不雅照片和影片，讓她情緒崩潰。對此，乾爹18日展開大反攻，直播公開與肉包包LINE的鹹濕對話，坦承至少做了7次，吸引逾1.5萬人同步觀看；雙方為了保密還簽下約砲合約，內容包括「不威脅包包說出任何有開房間的事」。

乾爹透露兩人曾簽下約砲合約。 乾爹透露兩人曾簽下約砲合約。（圖／翻攝自YouTube）

乾爹昨（18日）晚間 CALL IN 到「蛋餅薇涵」的直播，公開兩人的露骨對話，他一再強調3次私約、發生性行為，都出自雙方自願，由於兩人皆各自有交往的對象，為了避免關係曝光，還簽下6項保密條款：「不威脅包包說出任何有開房間的事、不傷害包包、不做、不當MOD、包包很愛男友、以朋友的關係陪伴、不讓包包哭、要乖乖的不能無理取鬧。」

面對肉包包的指控，乾爹無奈表示，「我沒這麼下流，拿這些東西威脅她跟我上床，上床都是心甘情願」、「我沒有不承認自己的錯，妳憑什麼開台毀謗我…多少人把我當渣男！」他還說，去年9月認識女方後，幾乎肉包包開台都會「斗內」（贊助），金額早就超過8萬元；另外他也強調，網路上瘋傳的12分鐘影片，「那真的不是我，也不是女主角」，自己手上只剩5分鐘版本，因為完整版已經答應女生刪除了，至於網友追問發生關係時有沒有做防護措施，他則低聲表示沒有戴套，但他也提醒網友12分鐘影片不是他們，「你們不要被釣魚」。

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