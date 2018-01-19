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好心被雷劈！奧客弄丟錢包留「1星負評」 店員怒反擊

好心被雷劈！奧客弄丟錢包留「1星負評」 店員怒反擊（圖／於慶璇攝）

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／綜合整理

千錯萬錯都是服務業的錯？高雄巨蛋一間人氣咖啡館發生糾紛，一名店員在店內撿到顧客弄丟的錢包，好心幫忙收在櫃檯，歸還給顧客後竟被以1星負評回敬，還嗆「這種服務品質真的很誇張」，讓店員看到相當傻眼，還原真相打臉奧客！

一間位在高雄市鼓山區文信路巨蛋旁的咖啡廳，因主打療癒白熊立體拉花吸引許多民眾前往朝聖拍照，近日卻有網友在臉書留下一星負評，並痛批「朋友的錢包掉了，店員完全沒協助找尋，最後竟然還從櫃檯拿出來，這種服務品質真的很誇張！」

店家發現後感到相當氣憤，氣得發佈聲明還原真相，並將顧客指控貼上《爆料公社》，解釋當時正值用餐尖峰時段，現場人員忙碌之下沒有馬上協助，但員工一找到後，擔心遭有心人士撿走，因此立即將錢包收進櫃台，等後失主前來認領，但因為太過於忙碌，來不及向每一位員工交接。

「您回來找以後，我們也有馬上瞭解狀況，將錢包還您，卻換來一顆星的評價？」店員痛批，顧客自己疏忽掉錢包，卻怪罪餐廳服務不周，「這點對於辛苦、且心地善良的服務人員真的十分不公平。」

評論曝光後，引起網友紛紛痛批「奧客無極限」，直呼「這樣子也要被負評，禮義廉恥沒學好吧」、「不知感恩的心態真可笑」、「自己的東西沒保管好，還怪別人，真是永遠都是別人的錯」、「找錢包這種事，也不在服務範圍啊」。

店員氣得將過程PO上臉書，還原真相。(圖/爆料公社) 店員氣得將過程PO上臉書，還原真相。(圖/爆料公社)
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