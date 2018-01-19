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替代役男友偷吃「市府女職員」 露骨LINE對話曝光

替代役男友偷吃「市府女職員」 露骨LINE對話曝光（圖／翻攝自靠北男友）

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／綜合整理

替代役在市府的工作主要是協助公務，沒想到卻成了偷情的場所？一名女網友在臉書崩潰爆料，表示男友目前在市政府當替代役，期間劈腿女職員，且對方有家庭、有孩子，兩人互傳鹹濕訊息調情，讓她感到相當痛心，在臉書公開露骨對話，氣得直呼：「我決定放生！」

該名女網友在臉書《靠北男友》貼文，表示男友在市政府服替代役，「以為他會好好在裡面工作，沒想到跟裡面的職員搞在一起」，並透露該名女職員有家庭、有孩子，兩人露骨對話讓她看了感到相當痛心。

女網友爆料，男友還不止跟這位地方媽媽搞曖昧，「他另外又約了一個妹妹，去看電影」，讓她崩潰直呼：「我真的真的…痛到麻痺…」、「決定放生」。

男方與已婚女職員對話相當露骨。（圖／翻攝自靠北男友） 男方與已婚女職員對話相當露骨。（圖／翻攝自靠北男友）

從女網友貼出的LINE對話可見，內容相當曖昧，男友不止用傳貼圖調情，甚至出言挑逗「都敢愛妳了，還有啥好怕」、「我只想要妳」、「以後就喇雞（舌吻）就好」；而女方則稱呼男生「寶貝」，回應「如果再有一起出差機會，可以在後座偷牽手」、「跟進去一樣喜歡」等等。

文章曝光後，掀起網友熱議，甚至有網友加碼爆料，「這個男主角我認識不算很熟，他已經不只一次背著女友劈腿，再三原諒結果他還是一犯再犯⋯會偷吃就是會偷吃狗改不了吃屎」，還有網友神出男方及女職員身分與照片，指出該職員疑似在台中市政府工作。

其它網友們看後則紛紛驚呼「我以為靠北系列都是畫唬爛的，沒想到是真的啊啊」、「為什麼隔壁阿姨只會叫我去11樓搬文宣用品啊」、「別在那邊弄臭替代役的名字了」；另外還釣出類似經歷的女網友喊到「跟我前任一樣」、「我前男友也是當替代役的時候劈腿」。

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