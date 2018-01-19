充電器連插浴室2月 女大生洗澡後發現可怕內幕

2018年01月19日 11:30 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

隨處可見的充電器，想不到卻暗藏危機！浙江寧波一名甫畢業的女大生日前在網路上發文，揭露自己在外租屋的可怕遭遇。她提到租屋處的公用浴廁內，有一個iPad充電器長期插在插座上，時間更是長達2個月之久，事後她越想越覺得奇怪，於是拿手機將它拍下來，沒想到事後男友竟在淘寶上搜到同款充電器，發現USB插孔下方的黑色區塊竟藏有攝影鏡頭，嚇得他們立刻報警！

女子表示自己大學剛畢業，經仲介介紹承租了一間雅房，這棟頂樓兩層共有5間房間，入住3男2女，所有人都要到公用浴廁洗澡，近期她卻發現廁所內一直有一個類似iPad充電器的插頭插在插座上，且插座位置是廁所進門處120公分高的位置，對準淋浴間。

這款隱藏式攝影鏡頭在網路平台上有販售。（圖／翻攝自新浪網）

女子提到當時她剛洗完澡，在刷牙的時候就一直盯著充電器看，赫然發現該充電器與自己的iPad充電器略有不同，下方多了一個黑色區塊，「這個東西大概出現兩個多月了，我們所有的人都沒起過疑心，總覺得只是普通的充電器，只是好奇為什麼要在衛生間充電。」於是她拿起手機拍照後回到了房間，並將這件事告訴男友，沒想到男友卻在淘寶上發現它竟是一個隱藏式攝影鏡頭，嚇得他們立刻拿著「證物」去警局報案。

警方獲報後上門調查，要求所有男性房客交出房內的電子設備，除了2位較年輕的男子將手機、電腦、平板都交出之外，另一名中年男子僅願交出手機，遭警方起疑，於是前往他的房間進行搜索，接連搜出一堆設備，男子被當場扣押。

事件曝光後，不少網友紛紛驚呼，「這玩意蠻隱蔽的」、「感覺哪裡都不安全，唉」、「違法成本太低，抓到偷拍判三年起步試試」