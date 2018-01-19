肉包包硬上劇情套好的？乾爹私訊內容露餡了

2018年01月19日 12:39 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

正妹遊戲實況主「肉包包」指控遭82年次Y姓乾爹硬上，對方甚至揚言手上握有她的不雅照片和影片，屢屢逼她發生關係，讓她情緒崩潰。對此，乾爹18日展開大反攻，直播公開與肉包包LINE的鹹濕對話，強調是女方先勾引他的。不過對話內容卻被眼尖的網友發現，肉包包擔心兩人關係曝光，乾爹還暖言安慰她「如果發生，就說我灌醉妳硬上，知道嗎？」

對話內容1（圖／翻攝自Twitch）

乾爹昨透過實況主「蛋餅薇涵」直播，公開兩人的露骨對話，包含肉包包對他說「是我想要喔」、「想讓你開心！」乾爹坦承至少做了7次，過程中沒有戴套，他表示與肉包包的感情都是真的，期間肉包包曾透露害怕兩人關係曝光，他也安慰女方說「我又不是大嘴巴」，還掛保證，若是屆時紙包不住火，「一切的錯我來扛」、「妳就說是我灌醉你、硬上，知道嗎？」、「我逼你威脅你的，知道嗎？」

對話內容2（圖／翻攝自Twitch）

事後乾爹也曾向女方提出交往要求，但被以「你多多支持我就好」回絕，沒想到女方居然當著這麼多人的面翻臉不認人、指控他恐嚇性侵，劇情跟之前兩人套好的說詞如出一轍。不過這段對話，卻被實況主「蛋餅薇涵」調侃，「你導演，她演戲，錯了嗎？敬業啊！」讓乾爹氣炸怒轟「可是前提是不能放生我啊！」、「X結果她真的貫徹到底！誰知道她那麼婊，放生我又要我扛」。

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