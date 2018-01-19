「夢到從高處墜落」藏含意 6種惡夢！解密內心深處

2018年01月19日 13:27 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

奔波忙碌了一天，最開心的就是能夠舒舒服服地躺在床上一覺到天亮，可是若做了一場惡夢，多數人在起床的那一刻都會感到餘悸猶存，然而最多人經常會夢見的像是從高處落下或者愛的人死去等的，其實可能都含有特殊意義，就有國外網站分析了6種常見惡夢，引發網友熱議。

根據國外網站《Elite Daily》分析出了6種「最常見惡夢」，像是「一、在不明的場合中裸露身體」，事實上，「裸體」是個非常明顯的隱喻，透露著你內心深處的脆弱與不安，說明你在現實生活當中，可能正處在一個被人放大檢視的狀況，焦慮他人對你個人的想法，這種不安全感，就像裸體般感到焦慮。想像你夢到自己在一間密閉的房間內發表演講，突然你發現自己完全裸體，就算只是個夢，也會讓你覺得崩潰。

「二、你的牙齒掉下來」這樣的夢境說明了現實生活中，你十分在意他人對你的看法，你為此甚至感到虐心；還有一種解釋就是和「權力」有關，因為牙齒是用來咀嚼食物的工具，夢境中牙齒掉了意謂你可能擔心害怕失去某些東西或是對於某些事情感到無能為力。

「三、身體快速的向下墜落」不少人都有過夢到過自己從高處迅速墜落，顫抖一下後便醒來的經驗。2016年時《AmeriSleep》做過一項調查，發現「迅速墜落」是許多人常做的惡夢，這可能是現實生活中，你正面臨著某種無法處理的情況或是擔心某件事情失敗而感到的焦慮；但也可能和神經系統有關，當人類進入睡眠狀態時，肌肉神經開始放鬆，身體自然就會感到一股強烈墜落的感覺。

「四、遲到了或是有事項未完成」這樣的夢境，說明你對於現實生活承受巨大壓力，因此這讓你感到疲憊不堪或者不知所措，這樣的擔憂與焦慮，可能是導致你夢見自己「失去控制」或者「搞砸一切」的景象。

「五、你或你愛的人的死去」夢見死亡的狀況，其實意謂著許多事情。像是你可能正面臨某個階段的結束，像是愛情或事業。也可能是你為克服艱難挑戰或者追求夢想而付出努力，將畫下句點，但新的開始也會因此展開。

「六、被某人或某物追著跑」遭到追逐的夢很常見也很可怕，當你在夢中難以快速移動時，無法逃脫的場景讓你感到崩潰，一覺醒來後甚至會感覺筋疲力盡，彷彿真的經歷這一切。而心理學家伊恩華萊士(Ian Wallace)曾表示，追逐的惡夢可能和現實中活中，你正在追求的目標有關，像是你感到自己退步或者停滯不前時，就可能做這樣的惡夢。