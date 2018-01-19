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又有正妹實況主被偷拍 疑價碼談不攏遭「土豪乾爹」設計

實況主冷冷疑似遭到乾爹設計偷拍，相關影片已在網路上瘋傳（翻攝微博）

友善列印

台灣實況主「肉包包」與「乾爹」發生親密關係引起熱議，不過在中國大陸擁有將近62萬粉絲的正妹實況主「冷冷」竟也爆出慘被偷拍的事件。根據網友爆料，「冷冷」疑似是在家中與一名土豪乾爹家中交易時遭到對方設計偷拍並且PO網。

常在微博揭密網紅私底下黑暗面的微博主《網紅在那些破事兒》指出，在直播平台《鬥魚》上直播的實況主「冷冷」在洗澡時遭到偷拍並且PO網。原來她是被一名土豪看上，對方砸下10萬人民幣（約新台幣46萬）想要一親芳澤，但卻遭到拒絕，土豪就一直在直播時「刷禮物」罵她，冷冷不堪其擾，只好與土豪協商了一個新的價碼，但卻在交易時被土豪給設計，慘遭偷拍。

從流出的影片截圖中，雖然人物樣貌相當模糊，但有網友扮柯南比對了流出影片與冷冷在直播時的背景畫面，並且發現有諸多相似，而其中一張洗澡的偷拍截圖，更是與冷冷之前自拍秀腹肌時的鏡子如出一轍。

雖然種種的證據顯示慘被偷拍的人就是冷冷本人，但有不少冷冷的鐵粉還是堅持影片造假，網路上甚至出現許多人藉此牟利，標榜只要花2到3元人民幣（9到14元台幣）就能夠買到流出的影片。對此，事件主角冷冷還沒有做出正面回應，僅在自己的直播頁面簡單表示「多謝大家關心，我會盡力妥善處理」。

網友爆料冷冷遭偷拍（翻攝微博） 網友爆料冷冷遭偷拍（翻攝微博）
流出片段中的鏡子與先前冷冷自拍的鏡子如出一轍（翻攝微博） 流出片段中的鏡子與先前冷冷自拍的鏡子如出一轍（翻攝微博）

網友扮柯南做比對冷冷直播時的片段與流出畫面（翻攝微博） 網友扮柯南做比對冷冷直播時的片段與流出畫面（翻攝微博）
不少網友在網路上散播影片（翻攝微博） 不少網友在網路上散播影片（翻攝微博）
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