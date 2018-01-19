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翻出婚紗設計圖！女兒疑媽想催婚回嗆 結果讓她超窘

翻出婚紗設計圖！女兒疑媽想催婚回嗆 結果讓她超窘(圖翻攝自微博/壯士來一發嘛)

友善列印
/綜合報導

孩子年紀到了，做媽媽的都會急著催婚。大陸一名女網友抱怨，媽媽最近翻出她小時畫的婚紗設計圖，當下認為媽媽要藉此向她催婚，於是急著解釋「沒有對象，我到哪裡結呢？」沒想到媽媽竟是要嗆她的身材，讓她氣得直呼「要斷絕母女關係了」。

一名女網友在微博「壯士來一發嘛」上傳4張圖，內容是與母親的對話，媽媽找到幾張她小時候畫的婚紗設計圖，原PO當下認定媽媽一定是想來催婚，於是先下手為強的解釋「那是小時候畫著玩的，結不結婚以後再說，等找到適合的對象。沒想對象，我到哪裡結呢？有了對象，如果覺得互相想要結婚了，到時候再說，不要老是催我了」。

結果媽媽不是來催她結婚，反而說「我是說，妳小時哪來的自信把自己畫得這麼瘦？」(圖翻攝自微博/壯士來一發嘛) 結果媽媽不是來催她結婚，反而說「我是說，妳小時哪來的自信把自己畫得這麼瘦？」(圖翻攝自微博/壯士來一發嘛)

沒想到，媽媽竟不是來催婚的，反而接著說「我是說，妳小時哪來的自信把自己畫得這麼瘦？」讓原PO當場傻眼，氣得表示「要斷絕母女關係了」。許多網友也紛紛回覆「不僅把自己畫的瘦，胸也畫的很大」、「媽媽幹得漂亮」，還有人說出類似經驗「這有什麼，我有一次跟我媽坐地鐵，看到一個小哥哥很高很瘦，沒看清臉，我就說了一句這個不錯。我媽媽睜大眼睛轉過來說：這個啊！你們能想像語氣中滿是覺得我配不上人家的感覺嗎？」

還有網友推測原PO的實際年齡「小時候？畫這麼好看2001年，也就是說17年前，最起碼15歲才有這種水平，也就是說原po今年大概32-35歲之間。呃！小姐姐該抓緊了」而原PO也跳出來透露「29左右，我當時國三」。

文章來源：微博 原文

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