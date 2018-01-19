奔喪見表哥表嫂手綁錢 網友驚呼：長知識了！

2018年01月19日 15:08 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

有民眾日前曾分享表哥致電家裡討「一碗水」的故事，事件曝光後引起網友熱議，後來才知道原來「一碗水」有通知親人死亡的意思。他昨（18日）又發文提到近日參加親戚喪禮時，發現表哥、表嫂們手上不約而同都有綁錢，讓他相當疑惑，不過當他天真詢問「你們是怕等等要買東西沒錢哦？」結果卻慘遭大舅巴頭。

表哥突致電討「一碗水」背後原因讓人驚呼：請節哀。(圖片／翻攝自爆廢公社)

男子在臉書《爆廢公社》發文表示，繼上次的「一碗水」事件後，日前喬了一天去母姨那奔喪，當他爬到靈前上香後，由表哥將他牽起，但他眼尖發現遠房表哥及表嫂們手上都綁一條紅帶子，上面綁有100元、500元、1000元不等的金額，他最後耐不住好奇問了表哥，「手上綁錢，是因為你們現在不能穿有口袋衣服，怕等等要買東西沒錢哦？」沒想到隨後就被一旁的大舅巴頭。

原PO對表哥、表嫂們在喪禮中手綁錢感到疑惑。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

不少網友看了後笑說「這手尾錢啦」、「蠻欠巴的」、「有被罰跪嗎」、「這個我就不知道了～雖然有爬但是沒看到綁錢」、「可能是按輩分用不一樣的錢」、「長知識了」、「我覺得你不是問問題被巴頭，是因為頭有問題才被巴」。

還有專業的網友解釋說道「手尾錢是福建、台灣漢人喪禮習俗中，死者瀕死前手上所遺留之物品、金錢，以及平日常用之物品」、「手尾錢象徵死者愛護子孫，子孫有傳承的責任」、「用綁的代表外孫有5代同堂或正5代同堂（喜喪），早期用清朝古幣，現在都用台幣了」、「一般來說，逝者的長子，長媳，長孫，長曾孫大都1000元，其它會因輩份而遞減，原因是因為在整個喪葬過程中，他們負擔的儀式最多，也有逝者對他們安慰之意。」。