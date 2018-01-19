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自然產最好？剖腹產被狂批 三姑六婆一番話惹眾怒！

自然產最好？剖腹產被狂批 三姑六婆一番話惹眾怒！（圖片／中時電子報資料照）

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／綜合整理

不少女性懷孕後，第一個想問的問題絕對是「自然生產好？還是剖腹生比較好？」就有傳聞說自然產的小孩會比較健康，但這樣的說法仍是個爭論不休的話題。就有網友PO文表示，常在育兒社團內看到準媽媽們問這個問題，然後就會有人把自然產偉大化，然後把剖腹講的好像都不能當媽媽一樣！這讓原PO氣得直呼，「剖腹也是人好嗎？媽媽都一樣偉大！」

該名育有一寶的媽媽PO文表示，「常常看到一些育兒社團媽媽們都喜歡問，生小孩剖腹跟自然產哪個比較好？」然後就會看到一些唯恐天下不亂的媽媽出現，「把剖腹產講的好像都不能當媽媽一樣！只有自然產比較偉大」。原PO說，「身邊一堆自然產的媽媽小孩抵抗力也沒比較好，三天兩頭生一次病！」她認為孩子身體的好壞，跟爸媽的照顧以及個人有關，不能完全說是剖腹產的緣故。

原PO強調，「自然、剖腹都一樣是當媽媽的過程！每次看到那些把自然產放大偉大化的媽咪都覺得翻白眼，剖腹也是人好嗎？」她將文章PO上「爆怨公社」後，很快就引發許多媽媽們的熱烈討論，「懷孕過程都很辛苦，剖腹自然又怎樣？媽媽是很偉大的」、「平安是福，媽媽跟孩子都能平安存活，不是最重要嗎？」、「無論什麼產，都是老娘懷胎十個月生的，吵什麼吵」、「覺得剖腹產的媽媽超偉大！」、「那些迷信自然產才是最好的，真的很無腦」。

還有剖腹生娃的媽媽留言力挺，「我剖三個，小孩都壯的跟牛一樣，剖完隔天我就下床走動，還健步如飛勒」。事實上，沒有剖腹產與自然產哪一種比較好的說法，只有適不適合的問題，而婦產科名醫陳保仁醫師就曾表示，雖說研究證實「自然產」相較之下對新生兒來說是最好的，但是「黑貓、白貓，只要能抓老鼠就是好貓，安全下莊才是最重要的。」

自然產最好？剖腹產被狂批 三姑六婆一番話惹眾怒！ 自然產最好？剖腹產被狂批 三姑六婆一番話惹眾怒！(圖片／翻攝自爆怨公社)

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