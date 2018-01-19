YouTube變態卡通洗腦兒童 「PTT創世神」曝5點毀滅人格

2018年01月19日 16:37 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

不肖人士透過YouTube企圖洗腦兒童，網傳有影片製造商仿製小小兵、佩佩豬等知名卡通人物，吸引兒童觀看，只要在YouTube搜尋欄上輸入「Elsagate」（艾莎傳送門），就能看到多個偽裝成兒童頻道的色情暴力影片。對此，「PTT創世神」杜奕瑾直言「看過噁心莫名其妙的Peppa Pig。家長要小心」，更點出5項虐童影片共同特點。

最近一名網也在國外網站reddit指出，在YouTube搜尋欄輸入「Elsagate」（艾莎傳送門）關鍵字，就能輕易找到充滿惡意的兒童頻道，甚至還會利用自動播放的方式推薦影片，藉此洗腦兒童，散布扭曲的扭曲思想，更透露自己曾在該公司工作，並揭發背後的暗黑內幕。

內容還有女童遭綑綁的畫面(圖翻攝自youtube)

而「PTT創世神」杜奕瑾得知後，也在臉書呼籲「YouTube Kids影片有大問題，看過噁心莫名其妙的Peppa Pig。家長要小心」，更指出虐童影片的5個共同特點「大量使用蜘蛛人、艾莎、Peppa Pigs、知名兒歌、玩具評論偽裝兒童節目。從第一眼外表難辨問題；強調紅色、藍色、綠色、黃色、粉色，這些顏色對這個組織有特殊意義」。

此外，還有「誘導自殘刮臉開腦斷頭斷肢觀念；節目中會喝尿吃大便，鼓勵懷孕受虐，放火，碰危險物品，喝顏料；強調拿槍搶劫，蜈蚣蜘蛛蛇等搶走家人」，由於這些影片都偽裝成熱門卡通，讓孩子在不知情下被影響，而這些不良情節，都可能透過畫面、顏色荼毒兒童心靈，造成「毀滅人格、培育軍國主義、又或遺忘被虐記憶的效果」。許多家長也嚇得表示「真的太可怕了！」、「謝謝分享，的確有些奇怪裝扮的卡通人物！但侄女看時我沒注意內容（汗）下次要陪看了」。

而YouTube官方也對此回應，「YouTube無法接受對於危害孩童與家庭的不當內容，除了強化YuTube社群規範的執行、移除成千上萬個違反規範的內容，我們也針對濫用兒童家庭主題的不良內容予以終止獲利或設下影片年齡限制。此外我們也緊密與多位專家合作，讓YouTube的政策與措施能與時俱進，保護兒童與家庭的安全。」