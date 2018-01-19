高手在民間！英勇大媽亂入演習對抗歹徒 警察超傻眼

2018年01月19日 16:39 陳慶餘

（0:23處）大媽持雨傘亂入演習，與歹徒搏鬥（取自屏東縣政府警察局東港分局臉書）

有鑑於年關將近，一般大眾及公司行號現金需求流量大，不少金融機構及銀樓都因此容易成為歹徒覬覦的目標，因此屏東東港警分局昨日在銀行外進行防搶圍捕演習，但不知道是不是「演得太逼真」，一名路過的大媽見到歹徒挾持人質，竟奮不顧身持雨傘亂入與歹徒進行拉扯，讓在一旁觀看的警方當場傻眼，連忙對這名正義大媽大喊「在演習啦！」

屏東東港警分局昨日邀請在轄區內的金融機構到東港鎮光復路一段的合作金庫觀摩防搶暨攔截圍捕演練，在演習過程中有三名歹徒持槍進入銀行搶劫，並且在逃離現場時與民眾及警方對持，在過程中歹徒還拿出爆裂物引爆，並且趁機逃逸。

當歹徒持槍挾持人質從銀行逃出後，不少不知情的民眾見狀後都紛紛走避，深怕遭到波及，但卻有一名正義感爆發的大媽誤以為演習是真的搶案，竟然持著雨傘亂入演習與歹徒拉扯，讓在場警方整個傻眼，一名警察見狀後一邊大喊「在演習啦」一邊上前將大媽給拉開。

相關影片在網路上曝光後引起網友熱議，不少人都對大媽的正義行為感到讚賞，紛紛留言表示「歐巴桑戰力比霹靂小組還強」、「果然是菜市場最強武器」、「高手在民間」、「溫馨，台灣真的缺少這種人」、「歐巴桑真的是地表最強生物」、「都怪人質演的像真的被綁」、「看這路數應該是峨嵋派的高手」、「傘走輕靈，峨眉無誤」。