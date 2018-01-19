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3年後做「DNA鑑定」知真相 抱錯孩子卻不願換回來

3年後做「DNA鑑定」知真相 抱錯孩子卻不願換回來(示意圖/非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

有時候醫院不夠謹慎，導致新生兒抱錯的問題。印度一間醫院因作業疏失，導致兩名孕婦抱錯孩子，而雙方家庭與孩子相處3年後，才發現事情不對勁，進行DNA鑑定後才得知醫院搞烏龍，但由於兩家庭已經與孩子產生感情，因此也拒絕將孩子換回來。

綜合外媒報導，孕婦帕賓（Salma Parbin）於2015年3月，在阿薩姆邦一間醫院生產，但隨後帕賓卻發現孩子的五官與父母有差異，嬰兒的五官明顯具有當地部落的外貌特徵，隨即他們將此事告知醫師，並質疑院方是否有疏失，但院方負責人則極力否認，甚至反指帕賓有精神疾病，告知她的丈夫艾哈穆德（Sahabuddin Ahmed）需帶她去看精神科。

不過，艾哈穆德選擇相信自己的妻子，之後向醫院要了一張當日生產的孕婦名單，發現有一名孕婦與妻子生產時間相同，且屬當地部落常見的姓氏，先後3次造訪該部落，留下一封信告知此狀況，而對方也主動與他們連絡，並提到其實他們早就發現孩子的五官與他們截然不同，雙方在DNA親子鑑定後，才解開長年的疑惑。

最終雙方家長也拿出證據向醫院求償，但事情已過了3年，他們與孩子也產生了感情，儘管知道孩子並非他們親生的，但雙方堅持不要換回來，也決定未來要保持聯絡，就像大家庭一樣的相處，預計於24日向法院簽署宣誓書，確認雙方孩子的歸屬權利。

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