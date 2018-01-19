重新定義青春期？澳洲研究：應延長到24歲

2018年01月19日 19:40 陳慶餘

青春期，泛指是人類在生殖機能及生理機能成熟、心理和生理由兒童轉到成人的時期，以一般的小型哺乳動物來說，通常在1到2歲時就能性成熟，但人類而言青春期一般指的是10歲到19歲左右。不過根據澳洲的醫學專家研究指出，青春期的持續時間應該要延長到24歲。

當人類邁入青春期時，腦下垂體與性腺會被下視丘所分泌的賀爾蒙刺激，在醫學發達以前，這種情況大概發生在14歲前後，不過隨著科技進步，已開發國家的男性進入青春期的年齡則是下降到了10歲左右，而女性則比男性早大約1-2年，也就是大約8歲時就會開始進入青春期，若以生物學的角度來看，只要是身體還在發展的階段，就應該被定義為青春期。

根據《BBC》報導，澳洲墨爾本皇家兒童醫院青少年健康中心主任索伊爾（Susan Sawyer）表示，雖然以法律的層面上來看，當滿18歲時就被稱之為成年人，但其實人類的大腦這卻還在成長，對於變成「成人」這個角色的認知與責任，通常也要等過了18歲一段時間之後才會發生。

索伊爾與其他醫學專家將研究結果發表在知名醫學期刊《刺胳針兒童暨青少年健康》（Lancet Child & Adolescent Health）上，並指出以現在人類的發展狀況來看，青春期的定義應該要從10歲前後延長到24歲。

不過此番以「生理」為出發點的論點卻遭到英國肯特大學社會學家瑪瓦里許（Jan Macvarish）的反對。瑪瓦里許指出，相較於生理因素，社會的期待對於較高年齡的青少年來說通常影響更大，如果隨意延長青春期的定義，很有可能會讓他們失去獨立的慾望。